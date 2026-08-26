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Заради притежание на ножове: Полицията в Гърция арестува шестима фенове на Левски преди реванша с АЕК

26 август 2026, 17:33 часа 685 прочитания 1 коментар

Шестима запалянковци на Левски са били арестувани в Гърция при полицейски проверки преди реванша между „сините“ и АЕК Атина от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Това съобщиха медиите в южната ни съседка.

Според информациите смесени екипи на Главната полицейска дирекция на Атика са предприели мерки за сигурност на 26 август при пунктовете за плащане на пътни такси в Афиднес и Елевсина.

Срещу привържениците е образувано досъдебно производство

При проверка край Афиднес полицията спряла лек автомобил с четирима български граждани. В колата били открити и конфискувани два сгъваеми ножа. На пункта край Елевсина бил проверен друг автомобил с двама български граждани, в който полицията открила нож.

Фенове на Левски

Шестимата са отведени в подразделението за борба с организираното спортно насилие към Дирекцията за борба с организираната престъпност. Срещу тях е образувано досъдебно производство за нарушения на законодателството за оръжията и на спортното законодателство.

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Реваншът между АЕК и Левски е тази вечер от 22:00 часа българско време.

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Шампионска лига Левски АЕК Атина фенове на Левски
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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