"Любовта към Левски е в сърцата на българския народ": Силни думи за "сините" преди решаващия мач в Шампионска лига

Редица легенди на Левски се събраха на Националния стадион "Васил Левски" за първия мач на "сините" от плейфоите на Шампионска лига. Отборът на Хулио Веласкес посреща гръцкия шампион АЕК Атина в битка за място в груповата фаза на "турнира на богатите". Очаква се Левски да бъде подкрепен от около 40 000 зрители по трибуните, които ще опитат да дадат допълнителен импулс на футболистите на Веласкес.

Предимството на Левски: треньорът, невероятния колектив и публиката

Един от специалните посетители на Националния стадион е бившият собственик на "сините" Тодор Батков. Той не скри радостта си, че бившият му клуб отново е шампион и ще участва в плейоф за Шампионска лига срещу гръцкия АЕК. Бившият бос е на мнение, че явно любовта към Левски е в сърцата на българския народ. Той също така отчете, че родния тим ще има предимство, че е изиграл 10 мача, докато сезонът в Гърция все още не е започнал. Ето какво заяви Батков преди началото на двубоя:

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Батков преди Левски - АЕК:

"20 години по-късно ни се усмихва щастието. Има невероятен шанс. Бях започнал да се притеснявам, че младото поколение не е виждало Левски с титла, но тази година и това се случи. Виждам страшно много млади хора. Явно любовта към Левски е в сърцата на българския народ и така ще бъде. Да си пожелаем хубав мач и победа. Не съм бил разбирач на футболни теми. АЕК е сериозен отбор със силна публика. Плюсовете са, че сме изиграли 10 мача, треньорът, невероятния колектив и публиката", каза Батков.

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