Звезда на ЦСКА: Българското първенство е на по-ниско ниво от полското, но ЦСКА се бори за титли и Европа

Един от основните футболисти на ЦСКА през този сезон направи любопитно сравнение между футбола в България и Полша. Става въпрос за португалския мотор на „червените“ в средата на терена – Бруно Жордао. Както е известно, опитният полузащитник акостира при „армейците“ с трансфер от полския Радомиак Радом и веднага се превърна във водещ играч на родния гранд. До момента халфът има на сметката си 19 мача за ЦСКА, в които се е отчел с 3 попадения и три асистенции.

Бруно Жордао говори в подкаста „4 Cantos do Mundo“ като заяви, че българското първенство е на по-ниско ниво от полското, но ЦСКА се бори за титли и участие в Европа, а за него това е най-важното. Португалецът също така се оплака, че получава много картони на мачовете у нас, тъй като играчите на „армейците“ гледат да не правят фаулове.

„В моя отбор никой не прави фаулове, само аз“

„Вече съм по-зрял играч, по-завършен, по-подготвен отпреди. Започнах този сезон много добре, две асистенции още в първия кръг. Направих три много добри мача в Полша. И дойде предложението от ЦСКА. Това е клуб, който се бори за титли, за Европа. Това ме привлече, въпреки че първенството на теория е на по-ниско ниво. А и не само на теория. Но е голям клуб в процес на възраждане, строи нов стадион. Грижат се за футболистите, опитват се да ни дадат всичко, от което се нуждаем“.

„Вече имам три гола, играл съм всеки мач, пропуснах само тези, в които бях наказан. Трябва да променя това. Тук жълтите картони от първенството и купата се броят заедно. На два съм от ново наказание. А след това и от още едно. С този темп сезонът ми ще приключи през март. Имам 16 мача, в които получих седем жълти и един червен картон! Никога не съм имал такъв сезон. Лудост. Трябва да започна да го променям. Проблемът е, че в моя отбор никой не прави фаулове, само аз. И аз съм този, който се жертва и получава картон“, каза португалския полузащитник.

