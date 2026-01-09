Лайфстайл:

Стойне Манолов: Имам резерви към хората, които избират играчите в ЦСКА – на Вангел Вангелов силата му е в борбата!

Собственикът на несъществуващия вече Царско село и бивш директор в ЦСКА Стойне Манолов се изказа доста остро по адрес на настоящото ръководство на „армейците“. Бизнесменът, който е един от най-изявените привърженици на „червените“, говори пред колегите от „Мач Телеграф“ като атакува настоящия изпълнителен директор на „армейците“ Вангел Вангелов, както и скаутския отдел в клуба, чийто шеф е Методи Томанов.

По думите на Манолов Вангел Вангелов не е футболен човек и силата му е в борбата. Бизнесменът допълни, че има сериозни резерви към хората, които избират играчите в ЦСКА. Собственикът на Царско село също така сподели, че той има коренно различна визия за развитието на българския гранд.

„ЦСКА има шанс само да влезе в четворката“

„ЦСКА има шанс само да влезе в четворката, за шампионската титла няма шанс тази година. Другата година да се надяваме и с по-добра селекция вече от самото начало на сезона... Сега зимата правят селекция - да, но съм скептично настроен отново, последните години толкова футболисти се привлякоха и повечето не убедиха с качествата си. Ще видим дали тези толкова чакани нови попълнения са толкова добри, колкото твърдят ръководителите. Имам резерви към хората, които избират футболистите в ЦСКА“.

Вангел Вангелов

„Желание има, времето ще покаже дали ще се справи, но няма ли резултати - само с желание няма да стане. Има ли добри футболисти, ще постига резултати. В момента с това качество в отбора Янев постига максимума. Затова ви казах, че съм скептично настроен към хората, които работят по селекцията в ЦСКА“.

„Вангел Вангелов е борец и силата му е в борбата. Сега да застанеш начело на такъв клуб… Моята визия е малко по-различна за ЦСКА, трябва да изглеждаме европейски. Целим се уж в европейска визия, затова трябва да има по-различни ръководители от тези с подобна визия, гледаща към Европа“, обясни Стойне Манолов.

ОЩЕ: Заги за нов в ЦСКА: По-техничен е от Ето'о, „червените“ трябва да са доволни от този трансфер

 

