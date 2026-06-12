Михаил Белчев получи посмъртно голямата награда „Христо Г. Данов“ за цялостен принос в книжовната литература

Посмъртно Михаил Белчев е тазгодишният носител на голямата награда „Христо Г. Данов“ за цялостен принос в националната книжовна култура. Министърът на културата Евтим Милошев връчи отличието посмъртно на съпругата на поета Кристина Белчева. Отличията бяха раздадени на тържествената церемония в къща музей „Христо Г. Данов“ в Стария град на Пловдив.

Министърът каза: „Михаил Белчев поетично ни накара да мислим, че не сме сами, че има светлина и че любовта не умира“. По думите му огромната част от наследството на Михаил Белчев е словесно – той е автор на стотици текстове за песни и на множество поетични книги, а думите му са се превърнали в част от културната памет на няколко поколения българи. В края на церемонията министърът съобщи, че е взето решение зала 1 на НДК да носи името на Михаил Белчев.

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Издателство „Български писател“ получи наградата в категорията „Българско издателство“. В категорията „Автор на българска художествена литература“ отличието бе за Антон Баев за книгата „Колкото да влезе Бог“ (издателство „Коала прес“). В категорията „Преводач на художествена литература“ наградата бе присъдена на Жанина Драгостинова за превода на „Изповедите на авантюриста Феликс Крул“ от Томас Ман (издателство „Колибри“). В категорията „Автор в областта на хуманитаристиката“ наградата получи Явор Гърдев за книгата „Власт, суверенитет и режисура“ (издателство „Жанет 45“). Мария Донева за книгата „Моите кукли“ (издателство „Жанет 45“) бе отличена с наградата „Христо Г. Данов“ в категорията „Автор на издание за деца“.

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За „Художник на книга“ наградата отиде при Милена Вълнарова за книгата „Хендерсън – кралят на дъжда“, автор Сол Белоу (издателство „Лист“). Литературно списание „Страница“ – редакционна колегия: Борис Минков, Галина Лардева, Гергина Кръстева, Димитър Келбечев, Клео Протохристова, Людмил Станев, Младен Влашки; издател: Сдружение „Литературна къща“ – Пловдив, бе отличено в категорията „Представяне на българска книга“. Наградата в категория „Библиотечно дело“ отиде при Библиотечно-информационния център на Медицинския университет – Пловдив.

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Събитието се организира от Министерството на културата и Община Пловдив, които са съучредители на наградата за принос в българската книжовна култура. Конкурсът се провежда ежегодно от 1999 г. Наградите се определят на конкурсен принцип в два кръга. Журито се назначава със заповед на министъра на културата. Лауреатите получават диплом, малка пластика и парична награда, а номинираните – диплом.

През 2025 г. носител на Голямата награда за цялостен принос в националната книжовна култура бе писателят Владимир Зарев.