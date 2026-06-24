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Любимката на Дуа Липа – Рене Карабаш, събира най-добрите ни криминални писатели за новото издание на Академия "Заешка дупка"

24 юни 2026, 14:08 часа 343 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Любимката на Дуа Липа – Рене Карабаш, събира най-добрите ни криминални писатели за новото издание на Академия "Заешка дупка"

Едва завърнала се от Обединеното кралство, където Рене Карабаш (Ирена Иванова) се нареди сред финалистите за най-престижната литературна награда Международен Букър, тя ударно пуска новото издание на Академията си за писатели "Заешка дупка". Тази година освен редовните курсове по писане на Проза, Поезия, Фентъзи и Терапевтично писане, Рене пуска няколко нови писателски курса, които досега не са били организирани у нас, а именно: писателски курс "Тайните на трилъра" , "Библиотерапия", "Терапевтично кинцуги" и "Писане за вътрешна свобода". 

Досега у нас не са организирани подобни курсове, които разширяват познанието в писането на криминална литература или терапевтичната работа с японското изкуство Кинцуги или залепване на счупен съд със злато. Библиотерапията също е нов терапевтичен жанр, който все повече нашумява по света, но най-после има шанса да се развие и у нас, благодарение на Академия "Заешка дупка".

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Курсът "Тайните на трилъра" ще се води от сценариста на сериалите "Дяволското гърло", "Отдел издирване" и "Дъждът оставя следи" – писателя и сценарист Александър Чобанов, както и от писателя Емил Минчев, също популярен със своите фентъзи и крими романи. Към екипа ще се присъедини и криминален психолог, който ще помогне на участниците в курса да създадат реалистични истории, които ще имат шанса да прочетат пред публика на ежегодното Голямо литературно четене на Академията.

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Тази година преди номинацията на Рене Карабаш за Международен Букър, певицата Дуа Липа постави книгата ѝ "Остайница" в нейния списък с "21 книги които трябва да прочетете през 2026-та". A най-популярният книжен блогър в света Джак Едуардс обяви романа ѝ за неговия победител в прогнозите за наградите Букър.

Рене е главен сценарист на сериала "Те, Вълните", както и на филма по романа ѝ "Остайница", който предстои да има своята премиера в България до края на годината, а в момента Рене Карабаш работи по сценичната адаптация на романа, която предстои да постави на сцена с режисьора Стайко Мурджев. 

Филмът "Безбог" за която главна роля Рене Карабаш получава цели 4 награди за най-добра актриса от Локарно, Стокхолм, Сараево и Златна Роза, от скоро отново тръгна по кината и може да бъде гледан онлайн. 

Предстоящите събития, на които Рене ще представи новата си книга "Някой ме вика по име", ще са част от програмата на летните фестивали "Арт Поток" в Лозенец на 21.07 и на "Аполония" в Созопол на 02.09.

Останалите курсове и техните ментори са както следва:

КУРС ПО ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ (присъствен)с ментори: Йорданка Белева и Момчил Николов

КУРС ПО ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ (онлайн) с ментори: Иванка Могилска и Васил Панайотов

КУРС ЗА ПОЕТИ (онлайн) с ментори: Мария Калинова и Азиз Назми Шакир

ФЕНТЪЗИ КУРС (онлайн) с ментори: Марин Трошанов и Богдан Русев

КУРС "Писане за вътрешна свобода" (присъствен)с ментор: Станислава Ивкова

КУРС ПО ТЕРАПЕВТИЧНО ПИСАНЕ (онлайн) с ментор: Диана Петрова

КУРС "Библиотерапия" (онлайн): с Диана Петрова

КУРС "Терапевтично кинцуги" (хибриден) с ментор: Мария Петкова.

Приемът в курсовете е официално отворен и ще продължи до 30-ти септември.

Как да се запишете и пълната информация за курсовете можете да откриете в сайта на Творческа Академия "Заешка дупка": https://zaeshkadupka-academy.com и на телефон: 0883402747.

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Вече 12 години Рене Карабаш и нейната Академия за писатели помага на пишещите хора у нас да сбъднат творческите си мечти и личностни търсения. Голяма част от курсистите, които излизат от "Заешката дупка", издават своите книги и биват наградени с множество литературни награди. По този начин те категорично и убедително застават на сцената на българската литература.

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Заешка дупка Писатели Рене Карабаш
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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