Последно сбогом: Стотици хора се преклониха пред Михаил Белчев (СНИМКИ)

Стотици хора се преклониха пред паметта на поета и композитор Михаил Белчев в Народния театър в София, предаде репортер на БГНЕС. Припомняме, че той почина на 6 април на 79-годишна възраст, като остави след себе си въздействаща поезия и неповторима музика. В творческата му биография има над 1000 стихове за песни, няколко стихосбирки, три дългосвирещи плочи, десетки награди от наши и международни конкурси. Почти няма български изпълнител, който да не е пял песен по негов текст.

"Загубата ни е огромна. Загубихме един от най-големите хора. Музикант, който умееше да свири със струните на безкрайната вселена, наречена човек. С всеки свой акорд, с всеки свой стих ни казваше колко е хубаво да се живее, отърсваше от омразата, проклинаше злобата, защото на този свят има нейно величество любов, която ражда, която осмисля, която поражда, която зарежда и ни казваше: спрете поне за миг, огледайте се около себе си, почувствайте красотата и след това продължете. И ние тръгвахме след всяко негово изпълнение сякаш окрилени", каза президентът Илияна Йотова и бе категорична, че такива хора, като Михаил Белчев, не си отиват.

Държавният глава подчерта, че всеки ден, когато се будим, ние ще се будим с неговото разсъмване, когато всичко е в розово, ще вървим по неговия булевард с разцъфналите кестени, който никога не смени с Шан-з-Елизе.

"Не остарявай, любов" – зовът на Михаил Белчев е послание отвъд времето, послание, което за нас, пленниците на неговия талант, младостта му никога не си отиде, не ще си и отиде и винаги ще търсим спасение в неговото пристанище. Ще пеем песните му, ще мълвим стиховете му, ще мълчим, за да бъдем по-добри – такива, каквито той искаше да бъдем", заяви още Йотова.

Колегите му скърбят

Певицата Богдана Карадочева отбеляза, че Михаил Белчев бе добър и прекрасен човек, талант. "Много неща могат да се кажат. Обичаме го и ще ни липса", каза тя.

Текстописецът и поет Александър Петров заяви, че ще запомни Михаил Белчев с много неща. "Просто той е незабравим. Той беше в някаква степен като учител на по-младите. Той беше преди всичко авторитет. Безкрайно чувствителен, безкрайно човечен. Светла памет! Няма да го забравим", добави той.

Изпълнителят и вокален педагог Етиен Леви определи Михаил Белчев като "един от стожерите на българската култура, на българското изкуство и на българската духовност". "Човекът, от който ние сме се учили и сме били щастливи, че можем да бъдем в неговата сянка. За мен българското изкуство, българската култура загуби един изключителен човек и с болка мога да кажа, че изпращаме една духовност и искрено вярвам, че някой ден, когато Господ е решил, ще бъдем в неговото лоно и отново ще можем да творим това, което сме правили тук на земята", каза той и изрази дълбок поклон пред паметта на поета и композитор.

На въпрос какъв човек беше Михаил Белчев за нея, певицата Йорданка Христова сподели: "Той беше приятел и сродна душа. Рядко се раждат такива. Той имаше всичко човешко ценно, което трябва да има човек, за да дава на хората. Защото с това, което ни е оставил, няма човек, който да не е преживял в различните моменти на живота си, в различните емоции с неговите невероятни откровения и той сближаваше хората. Няма такава личност. Просто страдам. Да загубиш брат си е това, като че ли. Тъгуваме всички за него". Йорданка Христова подчерта, че Михаил Белчев "не пишеше по поръчка, той изразяваше своята емоция". "Трябваше нещо да го развълнува, за да го отрази и да го сподели. Той си беше роден поет. Имаше много други поети, но те не може да се сравняват с Мишо", добави тя. С музиката му, която звучи, с голямата му душа, с голямото сърце, с емоцията, която дари с присъствието си, с това, че беше изключително духовен и откровен – с това Йорданка Христова сподели, че ще запомни Михаил Белчев.

"Той ни влезе и ни бръкна в душите дълбоко през годините и така ще остане", каза още певицата. На поклонението присъстваха и братя Аргирови. "Отиде си един от най-големите български поети. Страшен ерудит, много талантлив човек, наш огромен приятел. Просто не ми се говори, много ми е мъчно за него", сподели Светослав Аргиров, а Благовест бе категоричен, че има незаменими хора и Михаил Белчев е един от тях. "Бог да го прости! Светъл път и дано да е на по-добро място", заяви той.