Започват безплатните летни "Литературни маршрути" 2026

В първия ден на юли започва лятната програма на Литературни маршрути на фондация "Прочети София". Събитията в нея ще бъдат в различни точки на града и дори в планината, като са със свободен достъп и без предварително записване.

Лятна програма:

Истинската Райна Княгиня

Автор и водещ: Катя Зографова

01 юли | 18:30 ч. | Начална точка: Градинка "Алжир“, ж.к. „Банишора“

Витоша в думи: имена и истории

Автор и водещ: Зорница Христова

04 юли | 11:00 ч. | Начална точка: Железница, центъра на селото

С партньорството на издателство "Точица"

Бодлива София – места на (пост)соц памет през погледа на Джулиан Барнс

Автор и водещ: Михаела Илиева

08 юли | 18:30 ч. | Начална точка: Паметника на Незнайния воин (при скулптурата на лъва)

Поетична разходка из Изток

Автор и водещ: Албена Тодорова

14 юли | 18:30 ч. | Начална точка: пред супермаркет „Била“, бившето кино „Изток“

Маршрутът е част от фестивала за изкуство в градска среда „Девет слона“ (VOL. 3 / Всичко, което правим)

Повече за лятната програма на "Прочети София"

На 01 юли от 18:30 ч. в градинка „Алжир“ в ж.к. „Банишора“ литературната историчка Катя Зографова ще даде началото на своята разходка „Истинската Райна Княгиня“. Литературният маршрут ще разкрие пълната и изключително интересна биография на Райна (Райкя) Попгеоргиева Футекова-Дипчева, по-известна за нас като Райна Княгиня. Нейният образ обичайно е представян едностранно и с недостоверни революционни хиперболи. Тя е главна учителка в Панагюрище, когато е едва 18-годишна, а по-късно преподава и във Велико Търново по покана на Васил Друмев. Тя е първата дипломирана българска акушерка, макар и да практикува по-късно, когато остава вдовица с 5 момчета и едно осиновено момиче. Именно по нейна идея е създаден „Майчин дом“, откъдето в непосредствена близост ще започне литературният маршрут.

Маршрутът ще стигне и до дома ѝ, построен с акушерските ѝ приходи, който се намира на ул. „Софроний Врачански“ 119. А междувременно ще чуем историята на живота ѝ по свидетелствата на Дж. Макгахан, Ст. Костурков, З. Стоянов, Т. Георгиев, Черновежд, Ат. Шопов, С. Страшимиров... Катя Зографова ще разкаже за спецификата и колорита на днешния квартал „Банишора“, уловени от момчешкия поглед на Христо Дипчев, внук на Райна Футекова-Дипчева, написал сериозна изследователска книга за нея.

Смята се, че нейната автобиография е първата книга, написана от жена и публикувана преди Освобождението, но освен това е и първата публикувана автобиография изобщо в българската литература. Тя е сред най-активните представителки на просветителското движение през Българското възраждане. Вярва изключително много в необходимостта от образование на жените.

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На 04 юли от 11:00 ч. „Литературни маршрути“ продължават своята витошка поредица, която тази година правят съвместно с издателство „Точица“.

„Витоша в думи: имена и истории“ е маршрутът на писателката, преводачка и издателка Зорница Христова, който ще започне от центъра на село Железница. Тя е автор на първата семейна енциклопедия за Витоша, към която вече излязоха и първите три илюстровани карти с различни витошки маршрути. През последните години във всяко издание на „Литературни маршрути“ е включен поне един планински литературен маршрут. Тази година те са три – през през май, юли и септември. Всеки от тях е различен авторски маршрут на Зорница Христова.

„Пътеката, по която ще вървим този път, има две имена: на прочутия софийски кмет инж. Иван Иванов и на баба Галунка. С какво и двамата са заслужили да се кръсти пътека на тях? Какво се крие зад името на село Железница и можем ли да вярваме на имената като исторически източници? Защо едно и също цвете на един език е „ливадно сладн​иче“, на друг „блатен тъжник“? Къде в гората е нашето „аз-буки“? Къде се намира Сакън дупка? Има ли подвеждащи имена? Какви имена са дали шопите на Витошките забележителности? И какво да правим, ако на влизане в Бистрица ни хване „скокот“? – пише Зорница Христова.

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На 08 юли, от 18:30 ч. при Паметника на Незнайния воин ще започне една особено любопитна и извънредна литературна разходка. Авторка на „Бодлива София – места на (пост)соц памет през погледа на Джулиан Барнс“ е Михаела Илиева, която е доктор по българска литература и асистент в Нов български университет. Тя представя накратко маршрута така: „2026 не е само годината, в която излезе „Отпътуване“ – последната книга, „писателското сбогуване с читателите“ на Джулиан Барнс. Изминали са и точно 35 години от процеса срещу Тодор Живков – събитие, което вдъхновява и дава опорна точка на британския писател за романа му „Бодливо свинче“ от 1992 г. Как се е променила столицата ни за това време, кои места вече липсват, кои все още ги има, на кои гледаме от съвсем различна перспектива? Маршрутът няма за цел само да открие приликите с действителните лица, места и събития, а и през чуждия писателски поглед да очертае една своеобразна карта на (пост)соц паметта – местата, които все още ни бодат, болят или сме безразлични към тях.“

За трета година „Литературни маршрути“ се включват в програмата на „Девет слона“ – фестивал за изкуство в градска среда, който ще бъде от 09 до 19 юли. „Поетична разходка из Изток“ на поетесата Албена Тодорова ще се проведе на 14 юли от 18:30 ч. с начална точка – бившето кино „Изток“ (и настоящ супермаркет Billa) в кв. „Изток“.

„Едва ли някой в наше време си повтаря наум стихотворение, докато отива за хляб или разхожда кучето. Елате на 14 юли на разходка из квартал „Изток“, където Албена Тодорова ще подбере текстове, вписващи се в градските – а защо не и в нашите лични – пейзажи и ще ви покаже нейните любими квартални особености. Ще си измисляме истории за тях, ще гледаме на квартала с други очи, ще говорим за историята на квартала през истории, разказани с текстове, писани за други времена и места и ще се питаме чак толкова ли са други. Ще четем стихотворения от поети, живяли или понастоящем живеещи в този и други квартали на София: Радой Ралин, Малина Томова, Димана Йорданова, и ще се търсим текстове, подходящи за откриване и преоткриване на крехкостта в местата, които ни заобикалят.“

Така Албена Тодорова описва поетичните траектории, по които ще ни преведе в последния летен “Литературен маршрут”.

През септември „Литературни маршрути“ продължават с още четири събития от есенната програма. Всички са със свободен достъп и без предварително записване.