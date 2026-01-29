"Рима – пътуване към дома": Вдъхновяваща история за малките читатели в The Little Nursery

На 25 януари в иновативния детски център The Little Nursery се състоя топлото представяне на детската книга "Рима – пътуване към дома" от Ангелина Ангелова, издадена от Yo-Yo книги за деца. Събитието събра много родители и техните деца в уютна атмосфера, пълна с игри и творчество – перфектна за най-малките. Най-вълнуващо бе присъствието на главната героиня на книжката – голдъндуудълът Рима. Тя мигновено спечели сърцата на децата, а те я обсипаха с прегръдки, игри и безкрайно внимание.

Сред присъстващите бяха социологът и съосновател на Изследователски център "Тренд" Евелина Славкова, актрисата и модел Стефани Обадяру, доктор Мария Хаджийска, Мелани Ширкова и графити артистът Насимо. PR експертът Бояна Бозаджиева представи авторката Ангелина Ангелова и издателката Ана Събева, след което Ангелина прочете увлекателен откъс от книгата – история за смелото кученце Рима, което поема пътуване към новия си дом, пълен с любов и забавни приключения.

"Рима – пътуване към дома" разказва за радостта от семейството и ежедневните игри, вдъхновена от истинското кученце на авторката – забележимо в снимките от събитието. Книгата е достъпна онлайн ТУК.

За авторката

Ангелина Ангелова е PR експерт, журналист и сценарист с богат опит в корпоративните комуникации и медии. Работила е като репортер и редактор в bTV ("Нека говорят" и bTV Новините), подготвяла е материали за Discovery Channel и Al Jazeera. Автор е на статии в престижни издания и на криминалния роман "Последен залог". През 2024 г. е включена в проекта "Жени на върха", отличаващ водещите жени в българския бизнес. Това е първата ѝ детска книга, написана с много любов и посветена на семейството.