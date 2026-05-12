Български роман на годината е "Под месечината, огромна като тиква" на Боян Йорданов

На 11 май 2026 г. в Софийска градска художествена галерия се състоя официалната церемония по връчване на наградата роман на годината в конкурс, организиран от НДФ "13 века България". След заседание на журито в състав: проф. д. н. Божидар Манов (председател), доц. д-р Бойко Пенчев, доц. д-р Ани Бурова, д-р Яница Радева и доц. д. н. Морис Фадел,, беше избран българският роман на годината "13 века България" 2026.

Председателят на журито проф. д. н. Божидар Манов, представи номинираните романи: "Болката идва по-късно" от Антония Апостолова, Издателство "Жанет 45", "Под месечината, огромна като тиква" от Боян Йорданов, Издателство "Жанет 45", "И аз слязох" от Владимир Зарев, Издателска къща "Хермес", "Последният ловец на делфини" от Захари Карабашлиев, Издателство "Сиела Норма" АД, "Пъстървата" от Ирена Форел, Издателство "Фама"; "Родиния" от Николай Терзийски, Издателство "Жанет 45".

Фотограф: Стефан Марков

От 15 години НДФ "13 века България" награждава български белетристи – майстори на романовото изкуство. На официалната церемония в Софийска градска художествена галерия изпълнителният директор Бисера Йосифова връчи наградата и прочете поздравителен адрес от Министъра на културата – Евтим Милошев.

Сред присъстващите на събитието бяха: членове на Управителния съвет на НДФ "13 века България" - Копринка Червенкова и Йордан Гълъбов, представители на издателства, авторите на номинираните романи, писатели, журналисти.

Музикален поздрав поднесоха студенти от Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров". Цвети Данкина (цигулка) и Жиашун Ли (пиано), които изпълниха "Дяволски трели" от Джузепе Тартини. През 2026 г. петнадесетгодишното издание е подкрепено от Министерството на културата, като сумата за победителя е 10 хиляди евро.