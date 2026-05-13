Почит и признание: Дуа Липа с ласкави думи за книгата на Рене Карабаш (ВИДЕО)

По време на речта си за 10-годишнината на Международната награда " Букър" 2026 през май Дуа Липа говори за силата на преводната литература да открива непознати истории и култури – дори такива, свързани със собствените ни корени. Певицата даде личен пример, свързан с албанската традиция на т.нар. "заклети девици" ("burrnesha") – жени, които полагат обет за целомъдрие и приемат социалната роля на мъже според древния албански канун. Липа призна, че самата тя е научила повече за тази практика не чрез семейната или националната си история, а чрез литературата в превод.

Тя описва впечатляваща "верига на литературното откритие": "Трябваше ми български писател, преводач от български, малко независимо британско издателство и международна награда, за да открия тази история".

Всичко това довежда до международното разпознаване на романа "Остайница", посветен на темата за "заклетите девици" в Албания.

Силата на превода

Самата певица сподели емоциите си и в социалните мрежи: "Имах честта да изнеса въвеждащата реч по случай 10-годишнината на Международна награда "Букър" 2026. За мен беше истинска привилегия да говоря за книгите и преводната литература - нещо, което е много близо до сърцето ми - пред писатели, преводачи, жури и любители на литературата.", написа Липа в Instagram публикация.

Според Дуа Липа, именно преводната литература е "противоотровата срещу отчуждението", защото дава глас на истории, които иначе биха останали невидими за света. Тя подчерта, че книгите в превод не само свързват различни култури, но и помагат на хората да откриват нови пластове от собствената си идентичност.

Речта ѝ беше приета като силна подкрепа за независимите издатели, преводачите и авторите, които работят за това по-малки и по-слабо познати литератури да достигат до международна публика.