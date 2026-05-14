"Костюмът ми за литературната "Евровизия"": Тази вечер стискаме палци на DARA, а след седмица - на Рене Карабаш за "Букър"

14 май 2026, 23:56 часа 483 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Irena Hristova Ivanova
Костюмът ми за литературната "Евровизия".

Такава шеговита препратка към тазвечершния втори полуфинал на "Евровизия" направи писателката Рене Карабаш по отношение на наближаващата церемония за наградите "Букър".

Романът "Остайница" на Карабаш е номиниран за "Международен Букър", най-престижната награда за преводна художествена литература в света.

"Можете да гледате церемонията на живо в официалния ютюб канал на Booker Prize, на 19-ти май, към 12 в полунощ българско време", пише още Рене Карабаш.

Тази вечер Дара, след седмица - Рене Карабаш

"Тази вечер стискам палци на Дара (въпреки че Евровизия не е моето нещо), а след седмица ще стискам палци на Рене Карабаш в церемонията за Международния Букър", коментира по този повод пък общественикът и писател Радослав Бимбалов.

"И двете са страшно смели, по своему. Това не е кух патриотизъм. Просто уважение и благодарност от българин към българи", написа Бимбалов.

"Остайница" е преведен на английски от Изидора Анжел със заглавие "She Who Remains".

"Остайница" е вторият български роман от издателския каталог на "Жанет 45", чийто превод на английски е в номинациите на "Международен Букър", след грандиозния успех на "Времеубежище" от Георги Господинов, в превод на английски от Анджела Родел, който спечели наградата през 2023 година.

Настоящата номинация със сигурност ще допринесе за още по-голямото популяризиране на съвременната българска литература по света, като насърчи независими издатели и преводачиот близки и далечни страни и езици да работят с все още непознати в световен план, но ярки и мощни автори от България.

Десислава Любомирова
