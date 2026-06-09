Книгите в Русия се превръщат в изчезваща порода

През първото тримесечие на 2026 г. тиражът на книги и брошури в Русия се е свил с 26% - до 57,3 милиона екземпляра, в сравнение със 77,5 милиона за същия период преди година. Това е най-стръмният спад от поне 6 години насам. Данни от Руската камара на книгите и Асоциацията на дистрибуторите на книги бяха представени на конференция по време на фестивала "Червеният площад", съобщава изданието "Книжная индустрия".

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Броят на публикуваните романи е спаднал с 11%, а средният тираж - със 17%. За сравнение, подобни спадове са се случвали два пъти преди - през 2020 г., поради COVID-19, тиражът е спаднал с 19% за цялата година, а през първото тримесечие на 2023 г. е спаднал с 23%, тъй като пазарът е бил разтърсен от последиците от нахлуването в Украйна, включително оттеглянето на чуждестранни носители на авторски права и покачващите се цени на хартията. И двата шока бяха последвани от възстановяване – тиражът се увеличи с 10% през 2024 г. Настоящият спад все още не може да се обясни с една причина.

Ситуацията в офлайн търговията на дребно е още по-тежка: продажбите в книжарниците през първото тримесечие на 2026 г. спаднаха с 18,8%, а годишният оборот на офлайн търговията на дребно през 2025 г. беше 36,9 милиарда рубли – най-ниският от 7 години насам. Потребителите се насочват към книжните борси - техният дял е нараснал до 57% от пазара, докато делът на книжарниците е спаднал до 34%.

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Сред причините за кризата организаторите на конференцията посочват растящите данъци – книжарниците, за разлика от издателствата и печатниците, нямат право на преференциална ставка на застрахователната премия – както и дъмпинга на пазара и "затягането на законодателните изисквания за публикациите". Последното е евфемизъм за ограниченията на цензурата - през последните години броят на конфискациите на книги, забраните за разпространение и наказателните дела, свързани с книги, се увеличи рязко в Русия.

На 1 март 2026 г. в Русия влезе в сила закон, забраняващ пропагандата на наркотици в литературата и изкуството. Всички произведения, публикувани след 1990 г., които съдържат описания как да се произвеждат, съхраняват или използват наркотици, трябва да бъдат специално етикетирани. Това е поставило безпрецедентна тежест върху издателите и дистрибуторите.

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