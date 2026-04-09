25 студенти ще се обучават във филиала на Националната музикална академия в Бургас

25 студенти ще се обучават във филиала на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в Бургас от академичната 2026/2027 година.

Министърът на образованието и науката проф. Сергей Игнатов обсъди бъдещето развитие на новооткрития с решение на Министерския съвет филиал, с кмета на Община Бургас Димитър Николов и с ректора на Националната музикална академия проф. Сава Димитров.

Филиалът в Бургас предлага обучение в редовна и задочна форма в професионално направление „Музикално и танцово изкуство“. В редовната форма ще се развиват специалности като класическо, поп и джаз пеене, фолклорно пеене, класическа китара, кавал, гайда, гъдулка, тамбура, както и поп и джаз китара и бас китара. Задочната форма ще предлага обучение по балетна педагогика и фолклорна хореография.

Учебният процес във филиала ще се води от утвърдени преподаватели на Музикалната академия, доказали се в своята изпълнителска, педагогическа и научна дейност, а студентите ще имат възможност за пълноценно академично развитие, активна творческа дейност и достъп до научни ресурси и публикации. Откриването на филиала е стратегическа стъпка в развитието на Академията в навечерието на 105-годишнината ѝ, и ще подкрепи младите таланти от региона, като допринесе за обогатяване на културната среда в Бургас и Югоизточна България.

По време на посещението си в Бургас министър Игнатов се запозна със строителството на изграждащия се в момента студентски високотехнологичен кампус, който ще се използва от всички университети в града. Комплексът включва пет сгради с общежития за преподаватели и студенти, научни лаборатории, мултифункционални конферентни, лекционни и учебни зали. Към него са предвидени още обучителен и спортен център със зали за тренировки по волейбол и баскетбол, фитнес и лекоатлетическа писта, както и зарядни станции за електрически автомобили и велосипеди.

В рамките на визитата си министър Игнатов се срещна и с ръководството на Малко българско училище в Чикаго, след като преди дни Министерството на образованието и науката взе решение за неговото официално признание и подкрепа, осигурявайки възможности за разширяване на образователната мрежа и укрепване на връзките с българската общност в чужбина.