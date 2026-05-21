Близо 90 педагози от Бургас бяха отличени за високи професионални заслуги в образованието

Общо 88 педагози от детски градини и училища в Бургас бяха официално отличени за високи професионални заслуги през учебната 2025/2026 година на тържествена церемония, организирана от Община Бургас по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Събитието се проведе в хотел „България“ и събра учители, директори, представители на образователната общност и официални гости, за да отдадат заслужено признание на педагозите, които със своя професионализъм, отдаденост и новаторски подход допринасят за развитието на образованието в Бургас.

„Доверието не се измерва само в отличните оценки и успехите на нашите ученици. То се измерва в любовта, усмивките и уважението на нашите деца към труда, който вие полагате. Прави ми впечатление, че тази година в списъка има много млади учители, което е уникално. Това показва, че новите учители бързо са показали успехи и са оценени високо от колективите. Специално благодаря на директорите на бургаските детски градини и училища. Благодаря и на всички държавни институции, че винаги помагат на образованието в Бургас. Всяка година броят на талантливите бургаски деца се увеличава и ние провеждаме награждаванията по два-три пъти, но в това е смисълът. Оптимист съм за бъдещето на нашия град и нашата страна. Благодаря Ви! Честит празник в аванс!“, сподели кметът Димитър Николов.

„Давам си сметка, че това е елитът на хората, които са се отдали на една от най-благородните професии в нашето общество. Покланям се пред Вас! Ще положа всички усилия да изпълним вашите желания за предоставяне на по-добри професионални кабинети и условия, в които да подготвяте нашите деца. Бъдете сигурни, че в мое лице имате поддръжник и съмишленик. Бъдете здрави! Дерзайте и продължавайте напред!“, заяви областният управител на Бургас Дико Диков.

„Благодаря за поканата на г-н Николов. Най-много се вълнувам, когато съм сред свои. Благодаря на всеки един от Вас – радетелите на българското слово и хората, които вдъхновят и предават мъдростите. Бъдете здрави и нека заедно да покоряваме нови върхове, защото Бургас е мястото, което вдъхновява и е пристан на усилията ни за по-добро образование“, заяви началникът на РУО-Бургас Валентина Камалиева.

Грамотите и плакетите на заслужилите учители бяха връчени лично от кмета на Бургас Димитър Николов. Отличията са присъдени в три категории – „Млада надежда на образованието“, „Цялостен принос и будителски дух“ и „Иноватор в образованието“. Имената на наградените преподаватели са предложени от колективите на съответните детски и учебни заведения с решение на педагогическите съвети.

По време на церемонията Валентина Камалиева връчи и почетните отличия на Министерството на образованието и науката - „Неофит Рилски“.

Празничната атмосфера беше допълнена от музикалните изпълнения на младия виртуоз цигулар Виктор Петров и талантите Александра Вълкова и Стенли от Театрален колеж „Любен Гройс“. Водещ на церемонията беше актьорът, режисьор и преподавател по актьорско майсторство Димитър Маринов – първият български актьор, качил се на сцената на наградите „Оскар“.

Сред гостите бяха още председателят на Общински съвет – Бургас Михаил Хаджиянев, зам.-кметът по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики Михаил Ненов, директорът на дирекция „Образование и младежки политики“ в Община Бургас Катя Мишева, Константин Янков – председател на Областния координационен съвет на СБУ към КНСБ и Огнян Маринов – председател на Регионалния синдикат на образованието към КТ „Подкрепа“, директори и учители от детските ясли, градини и училища.

Събитието бе част от празничната програма на Община Бургас по случай 24 май и още веднъж затвърди уважението и признателността към хората, посветили се на мисията да образоват, вдъхновяват и изграждат бъдещето на обществото.