"Хижа на годината" 2026 стартира с инициативи за подкрепа и номинации на най-добрите хижи

С официално събитие на 20 май бе официално даден стартът на "Хижа на годината" 2026 г. - инициативата, която вече няколко години обединява планинари, хижари, организации и любители на българската природа около каузата за развитието на устойчивия планински туризъм у нас. Между 2023 и 2025 година подкрепата за хижите в кампанията възлиза на над 150 000 евро, а за тази година към момента са потвърдени над 70 000 евро.

Гласуването за номинираните обекти в четвъртото поредно издание на инициативата вече е отворено на сайта huts.360mag.bg - в продължение на над четири месеца всички любители на планината ще могат да се запознаят с номинираните и да подкрепят своите любими хижи, заслони и хижари, гласувайки онлайн от всяка точка на страната и чужбина.

И тази година "Хижа на годината" ще отличи най-добрите примери в българския планински туризъм чрез конкурсна програма в няколко основни категории:

Още: Проведе се четвъртата конференция "Хижа на годината" 2026 с участието на хижари от цялата страна

Конкурсни категории

Най-добра хижа, обслужвана без МПС

Най-добра хижа, обслужвана с високопроходим автомобил или лифт

Най-добра хижа, обслужвана с лек автомобил

Най-добър заслон, нестопанисван на място

Хижа с най-добра кухня

Хижа/заслон с най-природосъобразни практики

Най-чиста и спретната хижа/заслон

Рестарт на хижа/заслон

Хижар за пример

През 2026 г. кампанията ще подкрепи следните проекти в планината чрез специални грантови програми:

Грантове

Програма за хижи с добри условия за посрещане на деца и семейства

Предоставяне на аварийна батерия и инвертор като авариен комплект за съхранение на енергия

Предоставяне на ефективни решения за осветление на планински обекти

БТС (Маркировки) – подкрепа за обновяване и поддръжка на туристическа маркировка

Освен конкурсната и грантовата програма, кампанията продължава да развива и инициативи с дългосрочен принос към планинската инфраструктура, устойчивия туризъм и популяризирането на по-слабо посещавани обекти.

Инициативи

Представяне на по-слабо популярни хижи, заслони и туристически спални – нови осем обекта ще получат комуникационна подкрепа с цел насърчаване на посещенията и популяризирането на по-малко познати места в българските планини. Първото издание на инициативата достигна до над един милион души по данни от социалните мрежи.

Поставяне на преси – инсталации на информациони табла и преси за компресиране на труднодостъпни хижи, които да насърчават посетителите да отнасят със себе си опаковките от напитки, като намаляват обема им за по-лесно транспортиране до контейнери за разделно събиране в градска среда. Тази година в рамките на инициативата ще бъдe обърнато специално внимание върху трудностите, които хижарите изпитват при свалянето на отпадъците от планината. Ще бъде реализирана акция за почистване на една от най-труднодостъпните хижи в България - Хижа Иван Вазов, по време на която ще бъдат заснети поредица от документални видеа, за да се насочи вниманието към личната отговорност на туристите.

Облагородяване на маршрута Връшка чука – Ком – инициатива за подобряване на условията по един от емблематичните планински маршрути в България. Фокусът е подхода през х. Горски рай, която е единствената хижа в първите 80 км. от маршрута

"Цветни хижи и заслони" - предоставяне на бои, лакове и грундове, за освежаване на хижи и заслони

Превенция на горските пожари - предстои да бъдат обявени подробности.

Чрез конкурсната си програма, инициативите и грантовете "Хижа на годината" цели не само да отличава, но и реално да подкрепя развитието на българските хижи и маршрути, насърчавайки отговорното отношение към природата и активното участие на планинарската общност.

Номиниращи организации: Планинска спасителна служба (ПСС) - 11 отряда от цялата страна; Българска маунтин байк асоциация (БМБА), Българска асоциация ски свободен и екстремен стил (БАССЕС), Асоциация на парковете в България (АПБ), Пистова спасителна служба, Сдружение за дива природа "Балкани", Българска асоциация за алтернативен туризъм (БААТ), MTB-bg.com, Планински клуб "Лудите мечки".