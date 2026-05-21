100 убити руски войници в окупираните земи: Украйна се похвали с мощен удар по щаб на ФСБ (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че операторите на дронове от подразделение „Алфа“ на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) са нанесли удар по щаб на руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) и са унищожили система за противовъздушна отбрана „Панцир-С1“. Това се е случило на окупирана украинска територия. На разпространени от СБУ кадри се вижда, че става въпрос за Геническ, който се намира в завзетата към момента от руснаците част на Херсонска област.
Зеленски посочи, че само тази операция е довела до около 100 убити и ранени руски войници. Той се закани, че украинските удари със среден и дълъг обсег ще продължат да нанасят поражения на руските сили.
Zelensky said SBU Alpha special operators hit a Russian FSB headquarters and destroyed a Pantsir-S1 air defense system on temporarily occupied Ukrainian territory. He said the single operation caused around 100 Russian troops killed and wounded, adding that Ukraine’s medium- and… pic.twitter.com/yIThdkORDl— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 21, 2026
Ударите на Украйна в средния руски тил се засилват
Преди това вече се бяха появили видеокадри от удар с 6 дрона по руски команден пост и казарма в Геническ.
Alleged aftermath footage. Ukraine’s Defense Forces reportedly used six strike drones to hit a Russian deployment and command post in occupied Henichesk on the Arabat Spit, Kherson Oblast. A large fire broke out at the site. #Ukraine https://t.co/4rZK75UZYh pic.twitter.com/eidRv9klCu— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 17, 2026
Преди дни се разбра, че украинските сили са поразили две цистерни с втечнен газ на магистрала Р-280 „Новорусия“ в района на Геническ. Операцията е поредно потвърждение, че Украйна разшири възможностите си да удря в средния руски тил, на около 200 километра от фронтовата линия - най-вече с дронове клас "Хорнет", които са с бойна глава до 5 килограма взрив.
