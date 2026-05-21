Кабинетът "Радев":

100 убити руски войници в окупираните земи: Украйна се похвали с мощен удар по щаб на ФСБ (ВИДЕО)

21 май 2026, 18:06 часа 2423 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ
100 убити руски войници в окупираните земи: Украйна се похвали с мощен удар по щаб на ФСБ (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че операторите на дронове от подразделение „Алфа“ на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) са нанесли удар по щаб на руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) и са унищожили система за противовъздушна отбрана „Панцир-С1“. Това се е случило на окупирана украинска територия. На разпространени от СБУ кадри се вижда, че става въпрос за Геническ, който се намира в завзетата към момента от руснаците част на Херсонска област.

Зеленски посочи, че само тази операция е довела до около 100 убити и ранени руски войници. Той се закани, че украинските удари със среден и дълъг обсег ще продължат да нанасят поражения на руските сили.

Още: Украйна и Зеленски имат карти: Москва вече знае. Русия отговори, но в Каспийск пламна руски военен кораб (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ударите на Украйна в средния руски тил се засилват

Преди това вече се бяха появили видеокадри от удар с 6 дрона по руски команден пост и казарма в Геническ.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Преди дни се разбра, че украинските сили са поразили две цистерни с втечнен газ на магистрала Р-280 „Новорусия“ в района на Геническ. Операцията е поредно потвърждение, че Украйна разшири възможностите си да удря в средния руски тил, на около 200 километра от фронтовата линия - най-вече с дронове клас "Хорнет", които са с бойна глава до 5 килограма взрив.

Още: Русия днес: 80 млрд. долара надолу и признат от Z-каналите позор на главнокомандващия Герасимов (ОБЗОР - ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ФСБ СБУ Володимир Зеленски война Украйна окупирани територии Геническ атака с дронове
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес