От златния триумф до огнения капан: Пожар прекъсна празненството на ЦСКА

Инцидент помрачи и наложи бързото прекратяване на празненството на “армейци” по случай драматично завоюваната Купа на България срещу Локомотив Пловдив. Двубоят на Национален стадион “Васил Левски” предложи на привържениците напрегнат сблъсък, чиито резултат се реши чрез продължение и дузпи. Само часове след триумфа футболистите на ЦСКА се събраха в столично заведение, за да отпразнуват спечелването на първия трофей за клуба от пет години насам.

Привърженици на ЦСКА се разминаха на косъм от трагедия, след пожар в столичен клуб

На празненството присъстваха голяма част от звездите на „червените“, придружени от своите половинки, както и спортният директор на клуба Бойко Величков. Събирането им обаче не трая дълго, тъй като купонът беше прекъснат малко след 4:00 часа сутринта. Причина за това са внезапно възникналите пламъци по тавана на нощния клуб.

Благодарение на бързата реакция на служителите ситуацията е била овладяна навреме и не се е стигнало до сериозен инцидент. По информация на БГНЕС част от присъстващите са изпитали затруднения с дишането заради дима, но евакуацията е преминала спокойно и без паника.

