Община Бургас връчва първите награди за принос към висшето образование и академичната общност в града

Тази година Община Бургас ще връчи първите награди като признание и принос към висшето образование и развитието на академичната общност в града. Официалната церемония „Академични хоризонти“ ще се проведе утре, 21 май /четвъртък/, от 19:00 часа в Центъра за съвременно изкуство и библиотека. Събитието се организира по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Това е първото по рода си събитие, посветено изцяло на академичната общност и развитието на висшето образование в града. Церемонията ще отдаде признание на преподавателите и университетските общности, които със знание, професионализъм и отдаденост утвърждават Бургас като модерен образователен и научен център.

В рамките на вечерта ще бъдат отличени общо 10 университетски преподаватели, предложени от университетите в Бургас, за заслуги в развитието на висшето образование в града, за принос в образователната дейност и високи професионални постижения през академичната 2025/2026 година. Наградите ще връчи лично кметът на Община Бургас Димитър Николов.

„Академични хоризонти“ е вечер на признание, уважение и благодарност към хората, които изграждат бъдещето на града и създават възможности младите хора да избират Бургас за своето образование и професионално развитие.

Гости на събитието ще бъдат представителите на академичната общност – ректорите, заместник ректорите и директорите на висшите учебни заведения и на университетските филиали в града – Бургаски държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургаски свободен университет, Софийски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Национална художествена академия, Национална академия по театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“, Театрален колеж „Любен Гройс“, Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ и Лесотехнически университет.

За добрата атмосфера на вечерта ще се погрижи музикалната група „Горещ пясък“, а водещ на церемонията ще бъде Никола Парашкевов.

Събитието се организира от Община Бургас като резултат от последователното утвърждаване на града в последните години като съвременен академичен и университетски център и активната й политика за подкрепа на висшето образование – инвестиции в материална база, изграждане на споделен високотехнологичен студентски кампус с модерни условия за обучение, научна дейност и студентски живот, студентски стипендии, финансиране на академични инициативи и привличане на нови университетски филиали и специалности.