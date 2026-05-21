Кремъл не вижда рискове за доставките на гориво в Русия поради спирането на някои рафинерии след атаки с дронове. "Не виждаме такива рискове. Вярно е, че производството може да бъде намалено в някои райони. Това, между другото, се дължи и на сезонна поддръжка. Но като цяло целият горивен баланс е изчислен и има необходимата система за компенсация“, каза прессекретарят на Путин Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

"Под постоянно наблюдение“

Според него руското Министерство на енергетиката държи този въпрос "под постоянно наблюдение“.

На 20 май Ройтерс съобщи, че украинските удари са извадили от строя една четвърт от всички руски капацитети за рафиниране на петрол.

На 11 май Сергей Вакуленко, бивш ръководител на отдела за стратегия и иновации на „Газпром нефт“, обясни че устойчивостта на руския пазар на горива, въпреки ударите с дронове, се дължи на обемите на производство.

"Русия произвежда два пъти повече петролни продукти, отколкото са ѝ необходими. Петролните продукти са основен износен артикул. Но това зависи от вида гориво. При бензина излишният капацитет е около 15%, а при дизела е 100%. Има ефект. Причинява значителни материални щети. Но засега вероятно все още не е достатъчно сериозен, за да причини прекъсвания в доставките на гориво. Това зависи от това колко мощно, редовно и широко разпространено Украйна може да атакува тези рафинерии“, отбеляза старши сътрудник в Центъра Карнеги Берлин за Русия и Евразия.

В началото на април руското правителство наложи ограничения върху износа на бензин за директни производители на петролни продукти до 31 юли.

"Решението беше взето, за да се запази стабилността на вътрешния пазар на горива по време на период на високо сезонно търсене и селскостопански работи, както и в отговор на покачващите се световни цени на петрола поради настоящата геополитическа ситуация в Близкия изток. Ограничението няма да се прилага за доставки по международни междуправителствени споразумения“, се посочва на уебсайта на руското правителство.