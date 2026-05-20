Футболната легенда Стилиян Петров се среща с бургазлии

На 2 юни, дни преди големия "Мач на Надеждата" на стадион "Лазур", бургазлии и гостите на града ще имат уникалната възможност да се срещнат лично с легендата на българския футбол Стилиян Петров. Рекордьорът по мачове с екипа на националния ни отбор пристига в Бургас за специално Meet & Greet събитие.

Официалната среща ще се проведе на 2 юни 2026 г. (вторник) от 17:00 до 19:00 часа в Mall Galleria Бургас.

Всеки присъстващ ще може да се докосне до Стилиян Петров, да вземе личен автограф, да си направи снимка за спомен и да изрази своята подкрепа към благородната кауза.

Събитието е официалното подгряване за големия благотворителен сблъсък на стадион „Лазур“, който ще събере на едно място златни имена от спорта, българския и световния футбол. Организаторите канят всички медии, фенове и граждани да станат част от този вълнуващ момент. Входът е свободен.

