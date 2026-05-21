Последен танц за Карвахал и неочаквани рокади за Арбелоа: Реал Мадрид влиза без трима от основните си играчи във финала на сезона

Реал Мадрид се подготвя за последния си мач за сезона в Ла Лига срещу Атлетик Билбао, но старши треньорът Алваро Арбелоа е изправен пред сериозни кадрови предизвикателства. Финалният 38-и кръг за "белия балет" ще премине без няколко от основните фигури, които изнесоха тежестта на кампанията. Настоящият сезон беше изпълнен с тактически възходи, но и с немалко вътрешно напрежение, а сега отборът трябва да намери сили да завърши годината с класическа победа пред своите фенове.

Ключовите отсъстващи в лагера на "белите" във финалния мач за сезона в Ла Лига

Според информации на испанските спортни издания, от последната групова тренировка на кралския клуб са отсъствали Орелиан Чуамени, Трент Александър-Арнолд и Винисиус Жуниор. Бразилската звезда е получила разрешение от ръководството да почива и почти сигурно отпада от сметките за събота. Английският краен бранител Александър-Арнолд е повален от вирус, докато френският халф Чуамени се оплаква от мускулен дискомфорт. Тези принудителни липси ще наложат сериозни рокади в стартовия състав в последния момент.

На фона на тези проблеми, добрата новина за мадридчани е завръщането на Федерико Валверде. Уругваецът, който пропусна последните три мача след бурен скандал в съблекалнята и физически сблъсък с Чуамени, изпратил го в болница, вече тренира наравно с останалите. По ирония на съдбата, двамата няма да споделят терена в събота, което вероятно ще спести допълнително напрежение около терена.

Най-емоционалният момент в двубоя обаче ще бъде сбогуването с капитана Дани Карвахал. Десният бек е напълно възстановен и се очаква да започне като титуляр. Този сблъсък срещу баските ще бъде неговият последен танц с фланелката на "лос бланкос", отбелязвайки края на една забележителна и изпълнена с трофеи ера на "Сантяго Бернабеу".

