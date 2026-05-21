Църковен празник на 22 май: Най-страшният ден в народните вярвания

Утре, 22 май, е празникът на Свети великомъченик Василиск в православния календар, считан за един от най-страшните дни според народните вярвания. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 22 май

Свети великомъченик Василиск е един от онези блестящи герои на ранното християнство, които безусловно са дали живота си за вярата си в Христос. Неговата история е история на безстрашна преданост, смелост и готовност да приеме най-тежките изпитания в името на истината.

Василиск живял във време, когато християнството било забранено и преследвано. Той не бил просто част от общност от вярващи – душата изгаряла за вярата, която му била по-скъпа от всичко земно. Когато дошъл моментът да избира – да се отрече от Христос или да умре, Василиск избрал смъртта без миг колебание.

Църковен празник на 16 май: Сложете това на масата, за да привлечете щастие и късмет

Според легендата, той изтърпял ужасни мъки: бил подложен на мъчения, целящи да сломат тялото и духа му, но волята му останала непоколебима. И въпреки че враговете му се опитвали да го принудят да се отрече от вярата си, Василиск издържал докрай, приемайки мъченичеството като върховна жертва и знак за победа над злото.

Тази история е вдъхновявала и продължава да вдъхновява хиляди хора, защото Василиск е символ на непоколебима вяра и сила на духа, пример за това как любовта към Бога може да направи човек непобедим дори пред лицето на смъртта. Паметта за него се съхранява в църковните литургии и молитви, напомняне, че истинската вяра не е просто думи, а действия, които демонстрират нейната жива сила.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 22 май

Ясното небе и топлият вятър означават, че лятото ще бъде горещо и плодородно. Ако птиците пеят активно сутрин, времето ще остане сухо и топло. Гръмотевична буря на този ден означава, че лятото ще бъде променливо, с периоди на дъжд и горещо време.

Какво не бива да правите утре? На този ден се забранява да се започват кавги, да се обиждат хора, да се отказва помощ, да се завижда, да се разпространяват клюки и да се изпада в депресия.

Денят на Св. Василиск се е смятал за един от най-страшните и опасни дни в годината. Според вярванията, именно по това време се е раждал Василискът, царят на змиите – същество, което е всявало ужас и е плашило хората. Вярвало се е, че всяка започната работа на този ден е обречена на провал. Работата по полетата и градините е била забранена – хората са казвали: „Не сме сеяли, не сме орали – изчакахме да отмине страшният ден, за да не се замърсят нивите и да не умрат метличките.“ Тези думи отразявали дълбоко уважение към природата и желание да се избегнат непредсказуеми бедствия.

Дори лекарите са отлагали всички планирани операции, тъй като се е вярвало, че лечението на този ден няма да доведе до желаните резултати и, напротив, може да влоши състоянието.

Прочетете също: Църковен празник на 12 май: Какво НЕ бива да правят жените утре, привлича самота и нещастие

Какво можете да направите утре? Към Свети Василиск се отправят искрени молитви за укрепване на вярата, за духовно и физическо изцеление и за сила за издържане на житейските изпитания. Той носи подкрепа в трудни моменти, помагайки на душата и тялото да се възстановят и да намерят вътрешен мир.

На този ден можете да се занимавате с домакинска работа — чистене, пране и готвене, тъй като това внася хармония и ред в семейството. Брането и сушенето на метличина е особено ценно - тези нежни цветове се използват за приготвяне на лечебен чай, който облекчава настинки, стомашни болки и болки в ставите.

Според народното поверие, ако на 22 май изплетете венец от метличина и го внесете в дома си, това ще отвори вратата към доброто и ще осигури семейно благополучие, изпълвайки дома ви с топлина и уют.

Прочетете също: Църковен празник на 17 май: Какво задължително се слага на трапезата?