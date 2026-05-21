"Трябва да знаем как се използва": Русия и Беларус изстреляха ракета "Ярс" в общи ядрени учения (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин обяви съвместни учения на ядрените сили на Русия и Беларус. Армиите на двете страни ще отработват операции по управление на ядрените сили и ще извършат изстрелвания на балистични и крилати ракети. Стопанинът на Кремъл заяви, че ядрените оръжия остават "крайна мярка" за "защита на националната сигурност" на двете държави, но поради нарастващото напрежение в света Москва трябвало да поддържа готовността на своите ядрени сили.

Според него Русия не е въвлечена в състезание по превъоръжаване.

☢️ BREAKING: Putin Announces Joint Nuclear Forces Drill Between Russia and Belarus



According to the Russian president, the two countries’ armies will practice nuclear command operations during the exercise and carry out launches of ballistic and cruise missiles.



— NEXTA (@nexta_tv) May 21, 2026

Лукашенко: Ще се защитаваме от Брест до Владивосток

От своя страна, беларуският диктатор Александър Лукашенко заяви, че Беларус и Русия не представляват заплаха за никого, но са готови да защитят "общата си родина от Брест до Владивосток".

Учението е "първото по рода си", но що се отнася до съставните му части и елементи, генералните щабове и министрите на отбраната на двете страни "го провеждат на всеки три месеца", макар и без участието на президентите, отбеляза Лукашенко, цитиран от държавната агенция БелТа и от контролираната от Кремъл информационна агенция ТАСС.

Лукашенко подчерта, че Русия и Беларус „разполагат с такива оръжия“ и „ако имаме нещо в ръцете си“, трябва „да знаем как да го използваме“.

Русия и Беларус изстреляха междуконтинентална балистична ракета "Ярс"

Междувременно руското Министерство на отбраната показа кадри от провеждащите се в момента ядрени учения в Беларус:

От космодрума „Плесецк“ бе изстреляна междуконтинентална балистична ракета „Ярс“ към полигона „Кура“ в Камчатка;

Екипажът на фрегата изстреля ракета „Циркон“ от Баренцово море към полигона „Чижа“, а от атомна подводница бе изстреляна ракета „Синева“;

Екипаж на беларуските въоръжени сили извърши тренировъчно изстрелване на балистична ракета „Искандер-М“ от полигона „Капустин Яр“;

В ученията на ядрените сили участваха самолети от авиацията за дълго разстояние - Ту-95МС и МиГ-31И, които изстреляха ракета „Кинжал“.

