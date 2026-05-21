"Трябва да знаем как се използва": Русия и Беларус изстреляха ракета "Ярс" в общи ядрени учения (ВИДЕО)

21 май 2026, 17:46 часа
Руският диктатор Владимир Путин обяви съвместни учения на ядрените сили на Русия и Беларус. Армиите на двете страни ще отработват операции по управление на ядрените сили и ще извършат изстрелвания на балистични и крилати ракети. Стопанинът на Кремъл заяви, че ядрените оръжия остават "крайна мярка" за "защита на националната сигурност" на двете държави, но поради нарастващото напрежение в света Москва трябвало да поддържа готовността на своите ядрени сили.

Според него Русия не е въвлечена в състезание по превъоръжаване.

Лукашенко: Ще се защитаваме от Брест до Владивосток

От своя страна, беларуският диктатор Александър Лукашенко заяви, че Беларус и Русия не представляват заплаха за никого, но са готови да защитят "общата си родина от Брест до Владивосток".

Учението е "първото по рода си", но що се отнася до съставните му части и елементи, генералните щабове и министрите на отбраната на двете страни "го провеждат на всеки три месеца", макар и без участието на президентите, отбеляза Лукашенко, цитиран от държавната агенция БелТа и от контролираната от Кремъл информационна агенция ТАСС

Лукашенко подчерта, че Русия и Беларус „разполагат с такива оръжия“ и „ако имаме нещо в ръцете си“, трябва „да знаем как да го използваме“.

Русия и Беларус изстреляха междуконтинентална балистична ракета "Ярс"

Междувременно руското Министерство на отбраната показа кадри от провеждащите се в момента ядрени учения в Беларус:

  • От космодрума „Плесецк“ бе изстреляна междуконтинентална балистична ракета „Ярс“ към полигона „Кура“ в Камчатка;
  • Екипажът на фрегата изстреля ракета „Циркон“ от Баренцово море към полигона „Чижа“, а от атомна подводница бе изстреляна ракета „Синева“;
  • Екипаж на беларуските въоръжени сили извърши тренировъчно изстрелване на балистична ракета „Искандер-М“ от полигона „Капустин Яр“;
  • В ученията на ядрените сили участваха самолети от авиацията за дълго разстояние - Ту-95МС и МиГ-31И, които изстреляха ракета „Кинжал“.

