Фантастична европейска нощ на музеите в Бургас

Европейската нощ на музеите се превърна в следващото по значимост събитие за бургазлии и гостите на града след Джирото. В него се включиха четирите експозиции на Регионален исторически музей – Бургас, ХГ „Петко Задгорски“, КЦ „Морско казино“, Регионалната библиотека „П.К. Яворов“, ТК „Акве калиде“, ТК „Ченгене скеле“, остров Света Анастасия, бургаският Авиомузей и за пръв път – всички музеи в Бургаска област. За пръв път се включиха и частните галерии и културни пространства в Бургас – общо над 50 субекта. Това е рекорд, който едва ли някога ще бъде подобрен.

Паметен беше и краят на бургаската Нощ на музеите, белязан от голямата победа на Дара на Евровизия.

Както обикновено, най-голям интерес предизвикаха четирите експозиции на Регионален исторически музей – Бургас. Те са посетени от близо 9 500 посетители, като първи в класацията традиционно е Археологическия музей, следван от Етнографския, Историческия и Природонаучния музеи.

Нека припомним, че всъщност посещенията бяха активни до 10 ч., когато заваля силен дъжд и публиката се прибра по домовете. Изключително обнадеждаващо е наблюдението, че по-голямата част от посетителите бяха млади семейства с деца, ученици и студенти.

Силен интерес предизвика Европейската нощ на музеите в цялата област Бургас. Посетителите бяха активни до полунощ, като имаше и групи, които се самоорганизираха с личен транспорт и посещаваха музеите от Царево до Несебър. Почти всички те бяха изготвили специална програма с изложби, концерти, лекции и презентации, които привлякоха публика в музейните зали.

Шампион по посещаемост на музеите извън Бургас е музей „Старинен Несебър“, с 2764 посетители. Следва ИМ – Поморие с неговите обекти Музей на солта, основна експозиция, Музей на рибарството и Римската гробница, с точно 1234 посетители. На трето място е ИМ – Средец, като в самия град посетителите са 270, а в музея в Деултум – 280 бр. По-нататък в класацията са музеите в Созопол, Карнобат, Царево, Малко Търново, ХГ – Поморие и Приморско, като общият брой е 5025 посетители.

Така музеите в областта събраха публика от близо 15 000 посетители. Този прекрасен резултат е следствие от съвместните усилия на всички общоисторически, специализирани и художествени музеи в област Бургас.

Екипите им изказват огромна благодарност към своята прекрасна публика, която направи празника наистина незабравим. Вълненията и емоциите бяха изключително позитивни, което ни ангажира още повече за още по-богата програма през 2027 г.

Благодарим и на всички, които се включиха в нашия празник – ОП „Туризъм“ при Община Бургас, Авиомузей, Художествена галерия, КЦ „Морско казино“, Регионална библиотека, частните галерии и културни пространства.

Всички събития бяха организирани и изпълнени съвместно с фондацията на Община Бургас „Бургас 2032“. Нашата обща работа демонстрира изключително добър синхрон между този нов инструмент и културните институции, отговарящи за културното наследство в област Бургас. Затова всички те изразяват своята голяма, искрена и топла благодарност към ръководството и екипа на фондация „Бургас 2032“. Предвид постигнатите прекрасни резултати в Европейската нощ на музеите в област Бургас през 2026 г., заявяваме своето желание нашата обща работа да продължи и в следващите години.