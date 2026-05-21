Най-голямата легенда на Локо Пд защити грешника срещу ЦСКА: Който хвърли кал по Митко, няма място в нашата общност!

Най-голямата легенда на Локомотив Пловдив Христо Бонев излезе с емоционално обръщение към феновете на тима след загубата от ЦСКА във финала за Купата на България. Както е известно, „смърфовете“ отстъпиха пред „армейците“ след изпълнение на дузпи, като по този начин се простиха с надеждите си за трофея. Един от големите грешници за „черно-белите“ бе капитанът Димитър Илиев, който пропусна първия наказателен удар срещу „червените“.

Христо Бонев изрази подкрепата си за Димитър Илиев като заяви, че който хвърля кал по опитния футболист, то няма място в „черно-бялата“ общност. Зума, както всички наричат легендарния състезател, допълни, че добрите дни за „смърфовете“ трепърва предстоят.

Зума използва римски призив, за да окуражи феновете

„Скъпи приятели! На първо място искам да изкажа възхищението и преклонението си пред всички черно-бели сърца, които показаха какво е Локомотив в сряда вечер на стадион Васил Левски. Поклон пред момичетата и момчетата на трибуните. Поклон пред треньора Душан Косич и футболистите. Болката от загубения финал наистина е огромна. В един момент докосвахме трофея, но съдбата бе решила друго“.

„Въпреки това, аз съм убеден, че Локомотив спечели много в тази сряда вечер на 20 май 2026 година. Ние показахме на България, че сме единни и по-силни отвсякога. Показахме, че имаме това, за което други само могат да мечтаят. Показахме, че Локомотив е любов и тя не се купува с пари. Защото истинските неща са безценни“.

„Специално искам да изразя подкрепата си към нашия капитан Димитър Илиев. До болка ми е известно какво изпита Митко, тъй като аз изпитах същото в един съдбовен мач на националния отбор. Знам много добре този път от Осанна до Разпни го. И тук ще кажа, че който опита да хвърли кал върху Митко, няма място в нашата общност. Ние локомотивците не сме разглезени от големи успехи. Ние сме такава здрава общност, защото сме калени в битки, загуби и възкресения. Затова сме Локомотив. Локомотив на Пловдив“.

„Димитър Илиев е дал толкова много на черно-бялата идея и една пропусната дузпа, макар и на финал не бива да обезличава огромния му принос за нашата общност. В заключение ще припомня един призив. Горе сърцата! Този призив е връщал в строя римските легиони, когато са губили битка. И те са се връщали по-силни, за да спечелят войната. Убеден съм, че добрите дни за Локомотив са пред нас! Ваш: Христо Бонев“, се казва в обръщението на Зума.

