Ето кои са отличените със "Златно перо" в Бургас

Уважаваният музикален педагог Людмила Иванова и поетесата и заместник-кмет по култура и вероизповедания на Община Бургас Диана Саватева и бяха отличени с престижната награда „Златно перо“ на церемония в столичния арт център „Сити Марк“.

Отличието, учредено през 1996 година от Кантус Фирмус и галерия „Макта“, се връчва за принос към българската култура и изкуство в областта на литературата, театъра, музиката, изобразителното изкуство, киното и журналистиката. Тази година бяха връчени общо 24 награди.

„Благодаря на организаторите за признанието. Чест е за мен и като творец, и като заместник-кмет да бъда тук сред толкова изключителни и отдадени на изкуството личности“, каза при получаването на отличието Диана Саватева.

Тя подчерта и значението на регионалната култура за националния културен живот:

„Приемам тази награда преди всичко като знак, че културен Бургас става по-видим на националната карта.На морето се случват хубави и стойностни събития, винаги сте добре дошли в Бургас!“

„Страхотно е да правиш нещо за града, който обичаш и за общността, към която принадлежиш.“, допълни Саватева.

Сред отличените е и музикалният педагог Людмила Иванова, която определи наградата като голяма чест и внимание.

„За мен е голяма чест да получа наградата от талантливите ръце на големия музикант и вдъхновител Людмил Ангелов“, заяви Иванова и допълни развълнувано „Бързам за Бургас, защото ме чакат репетиции“.

Със „Златно перо“ беше отличена и Национална художествена академия по повод нейната 130-годишнина. Призът беше приет от ректора проф. Георги Янков, който заяви, че Академията е институция, „която прославя България“, а вдъхновение за преподавателите са младите творци и студенти.

Академията има един филиал извън столицата и той е в Бургас.

Сред останалите носители на „Златно перо“ тази година бяха журналистът Бойко Василев, актьорите Явор Милушев и Павел Поппандов, актрисата Койна Русева, режисьорите Кристина Грозева и Петър Вълчанов, както и редица изявени музиканти, писатели и културни институции.