Победа на сляпо: Как Никола Цолов превзе върха във Формула 2 без подготовка

Българския лъв Никола Цолов сподели впечатленията си за началото на дебютния си сезон във Формула 2. Младият пилот на Кампос Рейсинг има две победи в първите два кръга - в основното състезание в Мелбърн и в спринта в Маями, което му позволи да събере 35 точки и да излезе начело в шампионата. Зад него на една точка се движат Габриеле Мини и Рафаел Камара.

Предстоящият кръг в Монреал ще подложи на сериозен тест лидерството на Цолов

Особено показателен за сезона му беше уикендът в Маями, където отборът пропусна изцяло свободните тренировки. Въпреки трудностите, българинът спечели спринтовото състезание, а в основното се стигна до инцидент още в първи завой, който го лиши от шанс за нов подиум. Той обаче подчертава, че подобни ситуации са част от състезанията и важното е постоянството.

“Нямахме никакви обиколки в тренировките, и аз, и Ноел. Така че не само ние като пилоти не познавахме пистата, но и отборът не знаеше как да настрои колата за квалификацията. Така че всичко беше малко на сляпо и опит да се адаптираме възможно най-бързо. Бях наистина доволен, че все пак успях да взема място в топ 10, което бих казал, че спаси уикенда”, коментира Цолов.

Предстои кръгът в Монреал, който ще предложи ново предизвикателство за всички пилоти, тъй като пистата “Жил Вилньов” е непозната за Формула 2. Цолов очаква уикенд, в който адаптацията и работата в симулатора ще бъдат ключови.

“Мисля, че сега най-важното е да продължим да взимаме точки и съм сигурен, че можем да увеличим преднината или поне да останем в битката, защото още е рано и дори да не си начело, това не е краят на света.Но всеки кръг е важен, така че ще се опитаме да извлечем максимума. Подготвям се за всеки кръг така, сякаш е последният. Влагам цялото си сърце, цялата си работа и енергия в това”, допълни той.

