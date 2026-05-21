Близо 250 идейни проекта събра отворената покана “Магазия’32 – Хранилище за идеи“ в Бургас

Близо 250 идейни проекта събра отворената покана “Магазия’32 – Хранилище за идеи“, обявена от Фондация „Бургас-2032“. При огромен интерес и постъпили предложения от над 20 държави от 4 континента протече процедурата за набиране на творчески и артистични идеи, обучителни, партньорски и общностни проекти, които да бъдат включени в културната програма, с която Бургас, подкрепен от региона, ще кандидатства за титлата Европейска столица на културата през 2032 г.

Своите идейни предложения, артистични проекти и вдъхновяващи послания споделиха, както културните институции в града, така и множество независими артисти, творчески пространства и представители на креативния сектор от Бургас, региона и цялата страна. Към тях се присъединиха над 45 международни проекта от Швеция, Италия, Полша, Нидерландия, Испания, Германия, Унгария, Кения, Бразилия, САЩ и др.

Благодарим на всички за интереса към процедурата и желанието да допринесат за каузата Бургас 2032! Отворената покана за идейни предложения даде начало на същинския етап от разработването на кандидатурата на града в синхрон с подхода за търсене на най-широко обществено участие и стимулиране на творческата енергия в града и региона.

Отворената покана стартира на 10 февруари 2026 г., като серия от дискусии и творчески работилници в хода на процедурата събраха стотици желаещи да се включат с идеи за кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032.

Предстои сформирането на работна група, която ще разгледа всички постъпили проекти и ще изготви приоритетен списък с идейните предложения, които в най-голяма степен отговарят на стратегическите нужди на този етап на развитието на кандидатурата.