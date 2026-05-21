Радев назначи двама нови заместник-министри

Със заповед на премиера Румен Радев с назначени двама нови заместник-министри, съобщиха от правителствената пресслужба. Станимир Христов Станев поема поста заместник-министър на правосъдието. От Министерския съвет не предоставят подробности за професионалната му биография.

Промяна има и в Министерството на образованието и науката, където за заместник-министър е назначена проф. д-р инж. Сеня Петрова Терзиева-Желязкова.

Тя е дългогодишен преподавател и учен в Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ) в София, където преминава цялата ѝ академична кариера. Терзиева-Желязкова е професор и доктор по химически науки, а в последните години беше и ректор на ХТМУ.