Една добра бургаска традиция се завръща

Една добра бургаска лятна традиция се завръща! Това е Неделното хорище, която ще се извие още тази неделя, 9 ноември, от 12.00 часа на ново място – площад „Св. св. Кирил и Методий“. Очаквано инициативата всеки път събира между 200 и 300 танцьори и ентусиасти, обичащи българското хоро и едно незабравимо фолклорно преживяване на открито – с много музика, стъпки и споделена енергия.

Водещ на хорището тази неделя ще бъде професионалния танцьор, хореограф и ръководител на ПФА „Странджа“ – Марио Егов.

„Неделно хорище“ е за всички – без значение дали сте начинаещи, напреднали или просто обичате фолклора. Няма сцена, няма формалности – само кръг от хора, музика и общо движение.

Инициативата се организира от Община Бургас с цел да съхрани живата българска традиция, да събира поколения и да носи радост чрез движението и музиката. Тя ще се провежда всяка неделя с ритъм от сърце и българско хоро под открито небе.

Присъединете се!