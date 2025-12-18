Войната в Украйна:

Полицията задържа малолетни, намазали с фекалии офис на ДПС

18 декември 2025, 18:01 часа 178 прочитания 0 коментара
Петима малолетни са били задържани в Бургас заради нарушения на обществения ред и хулигански прояви на територията на квартал „Победа“, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Те са намазали с фекалии офиса на ДПС в квартала, хвърляли са бомбички и камъни по прозорци и входни врати на съседни сгради, предаде БТА. Малолетните са били разпитани в присъствието на родителите си.

Те са направили пълни самопризнания, като са описали начина и механизма на извършване на деянията. На родителите са съставени протоколи за полицейско предупреждение. По всички случаи са образувани преписки.

Предишни прояви на хулиганство

Непълнолетен младеж от Сливен е бил установен и отведен за разпит след нерегламентиран протест пред сградата на общината на 3 декември, съобщи тогава за БТА говорителят на областната полиция Първолета Мандинска. По думите ѝ, момчето е проявило грубо поведение, отправило е обиди към полицейски служител, отказало е да се легитимира и да изпълни разпореждане.

При опит да му бъдат поставени белезници, тълпата го е изтеглила и той е напуснал мястото, след което е бил издирен.

Полицията извърши проверки във връзка с хулигански прояви по време на протеста на 3 декември, организиран през социалните мрежи без уведомление към общината. По време на проявата група младежи хвърляха димки, но пострадали и задържани няма.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
