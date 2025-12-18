Кметът на Бургас поздрави успешни състезатели по танци

Кметът на Бургас Димитър Николов поздрави двете бургаски състезателни танцови двойки Артур Власенко - Ивелина Карчева и Илия Зелямов - Алекса Мечкова за постигнатите от тях успехи. Те са състезатели на КСТ „Бургас“ с председател Явор Вълчев.

Артур и Ивелина са първа представителна двойка на БФСТ и България за световни и европейски шампионати и купи - категория „младежи“, и състезатели до 21 г. по стандартни танци. Те завоюваха IV място на Европейското първенство, което са проведе в Бургас на 12 декември.

Илия Зелямов и Алекса Мечкова се състезаваха на Международното първенство в Бургас, провело се на 13 декември, в категорията „смесена двойка деца“. Те завоюваха I място в категория „деца 2“ и още едно I място в категория „юноши младша възраст“.

„Гордеем се с вашите успехи. Те дават смисъл на нашите усилия да развиваме спортната дейност и инфраструктурата. Продължавайте да ни радвате с още успехи. Бургас се гордее с вас и вие сте пример за младите хора в нашия град!“, каза при срещата си с младите спортисти кметът Димитър Николов. Приветствия към бургаските спортни таланти отправиха зам.-кметът Манол Тодоров и началникът на отдел „Спорт“ Веселина Деведжиева.