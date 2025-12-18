Община Бургас придоби терен, който ще се превърне в паркоместа

Община Бургас закупи терен, собственост на „БДЖ Товарни превози“, който се намира на бул. „Мария Луиза“. Новината съобщи кметът Димитър Николов. Това е поредна стъпка от проекта на местната администрация за обособяването на близо 200 паркоместа по протежението на булеварда.

По този начин трябва да се реши поне частично проблемът с паркирането в един от най-натоварените комплекси на Бургас - „Възраждане“.

Общината започна работа по проекта още в началото на годината. Тогава беше променен Подробния устройствен план – План за улична регулация на западната част на бул. „Мария Луиза“.

Паркоместата ще бъдат обособени на два терена, които се оказаха държавна собственост. Единият е на Националната компания „Железопътна инфраструктура“, която се съгласи да го прехвърли безвъзмездно на Община Бургас.

Вторият терен беше собственост на „БДЖ Товарни превози“. Като търговско дружество обаче, то не може да прехвърля безвъзмездно собственост и се наложи теренът да бъде обявен за продажба чрез търг. Процедурата премина, а днес Община Бургас е превела и средствата за покупката на имота.