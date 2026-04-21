Иновативен STEM център отвори врати в Бургас

С тържествено събитие в ОУ „Георги Бенковски“ бе официално открит новоизграденият училищен STEM център – модерно образователно пространство, което ще насърчава иновациите, експериментите и креативното мислене сред учениците. На събитието присъстваха заместник-кметът по образование, здравеопазване и социални дейности Михаил Ненов, директорът на Дирекция „Образование и младежки политики“ Катя Мишева, директорът на училището Петко Георгиев, художникът Иван Янков – Esteo, както и директори на бургаски училища, учители и ученици.

Заместник-кметът по образование на Бургас Михаил Ненов насърчи учениците да бъдат смели в новата среда: да не се страхуват да експериментират, да пробват и да грешат, защото именно любопитството е двигателят, който води до нови открития, знания и успехи.

Новият STEM център е съставен от четири обособени и взаимосвързани кабинета, както и прилежащи учителска стая и коридорно пространство. Той съчетава съвременни технологии и иновативни методи на обучение, създавайки условия за интердисциплинарна работа и практическо приложение на знанията.

Кабинет 1 е проектиран като учебна зала за теоретична и проектно-базирана подготовка. В него учениците ще провеждат уроци, въвеждащи занятия и екипна работа, като чрез интерактивен дисплей ще се визуализират учебно съдържание, симулации и дигитални ресурси.

Кабинет 2 е оборудван като лаборатория за природни науки и експериментална дейност. В него децата ще извършват наблюдения и изследвания по физика, химия и биология, използвайки микроскопи, лабораторна стъклария, модели на атом и електрически вериги. Пространството ще развива научното мислене и уменията за работа с данни при спазване на всички правила за безопасност.

Кабинет 3 е обособен като зона за отдих, дискусии и креативно мислене. С кръгъл подиум и удобни пуфове, той предоставя неформална среда за обмен на идеи, мозъчни атаки, дебати и представяне на ученически проекти.

Кабинет 4 е специализиран кабинет по информационни технологии, роботика и дигитално производство. Оборудван с преносими компютри, комплекти за виртуална реалност, 3D принтер, 3D писалки, режещ плотер и роботични конструктори, той дава възможност на учениците да създават, програмират и реализират собствени проекти – от първоначална идея до готов продукт.

По време на откриването ученици демонстрираха предимствата на новите иновативни зони пред своите гости.

С откриването на STEM центъра ОУ „Георги Бенковски“ прави важна крачка към модернизиране на образователния процес и подготовка на учениците за предизвикателствата на бъдещето, като им предоставя среда, в която знанието се превръща в практика, а любопитството – в откритие.