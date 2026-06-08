"Кино ваканция" събира ново българско кино в Бургас

Три дни, наситени с кино, срещи и разговори за съвременното българско кино, очакват зрителите на петото издание на фестивала „Киноваканция“. Той ще се проведе от 20 до 22 юни 2026 г. в Дома на нефтохимика в Бургас.

Фестивалът продължава своята мисия да среща публиката с новите български филми и техните автори, като създава пространство за жив диалог между кинотворците и зрителите. В програмата тази година са включени пълнометражни и късометражни игрални филми, анимация и документално кино – селекция, която представя разнообразието и енергията на съвременната българска кинематография.

„Киноваканция“ ще бъде открит на 20 юни с филма „Диви ягоди“ на режисьора Татяна Пандурска. Още в първия фестивален ден зрителите ще могат да видят специална програма от анимационни и късометражни филми, последвана от дискусии с част от авторите и екипите.

Сред акцентите във фестивалната програма са документалните филми „Неравноделната душа“ на София Стойчева и „Кучето на Златю“ на Петър Вълчанов и Кристина Грозева, както и международната копродукция „Пакет „Вечност“ на Магдалена Илиева. След прожекцията на филма публиката ще има възможност за среща и разговор с актьора Китодар Тодоров.

На 22 юни фестивалът ще представи филми на финалистите от конкурса на Фондация „Стоян Камбарев“, както и документалния филм „Ний всички сме деца“ на Светла Цоцоркова и Светослав Овчаров.

Финалът на „Киноваканция“ 2026 ще бъде поставен с прожекцията на „Рожден ден“ – новия филм на Ивайло Пенчев, с участието на Меглена Караламбова, която ще представи филма пред бургаската публика.

През годините „Киноваканция“ се утвърди като важно културно събитие за Бургас. Фестивалът създава общност около българското кино и се превръща в пространство за срещи, разговори и споделени преживявания. Той дава възможност на зрителите да се докоснат отблизо до съвременното българско кино и до хората, които стоят зад него.

Фестивалът се финансира от Фонд „Култура“ на Община Бургас.

Входът за всички прожекции и събития е свободен.

Програмата е в прикачения файл.