Филиалът на Софийския университет в Бургас открива три нови магистърски програми

Факултетът по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ разширява присъствието си във Филиал Бургас с три нови магистърски програми. От учебната 2026/2027 година кандидатите ще могат да избират между „Неформално образование и спортни иновации“, „Социална работа с бежанци и мигранти“ и „Социална работа с деца и семейства“.

Новите програми са насочени към подготовката на специалисти в области с голямо обществено значение – развитието на образователни и спортни инициативи, подкрепата за хора в процес на миграция и работа с деца и семейства в уязвими ситуации.

Магистърската програма „Неформално образование и спортни иновации“ съчетава подготовка в областта на ученето извън традиционната образователна среда с познания и практически подходи за създаване и управление на съвременни спортни дейности и инициативи.

„Социална работа с бежанци и мигранти“ подготвя специалисти за работа в институции, социални услуги, неправителствени организации и международни структури, ангажирани с адаптацията, интеграцията и подкрепата на бежанци и мигранти.

Програмата „Социална работа с деца и семейства“ е насочена към професионалисти, които работят или планират да се развиват в системата за закрила на детето, социалните услуги, образованието и семейното консултиране.

Факултетът по педагогика вече две години реализира във Филиал Бургас магистърската програма „Образователен мениджмънт“. Тя подготвя настоящи и бъдещи ръководители на училища, детски градини и други образователни институции, като съчетава управленска, педагогическа и организационна подготовка.

Разкриването на още три програми е следваща стъпка в партньорството между Факултета по педагогика и Филиал Бургас и разширява възможностите за обучение на специалисти от Бургас и региона, без да е необходимо те да пътуват до друг град.

Подробна информация за условията за кандидатстване, сроковете и организацията на обучението ще бъде публикувана на сайтовете на Софийския университет, Факултета по педагогика и Филиал Бургас.