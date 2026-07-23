В Бургаския залив: Няма теч на гориво от танкера “Кайрос“

Няма изтичане на петролни продукти от танкера "Кайрос", който се намира в Бургаския залив. Рибари край Несебър подадоха вчера сигнал до институциите за петролно петно, намиращо се близо до танкера. Извършените на място проверки с катер на ИА "Морска администрация" не са установили теч от плавателния съд, предава БНР. След постъпили сигнали за замърсяване на морската вода в районите на Поморие и Сарафово екипи на ИА "Морска администрация" са извършили незабавна проверка, информират от Министерството на транспорта и съобщенията. При направения обход в радиус от 1,5 морски мили са открити оцветени петна, които са третирани с дисперсант, уточняват от ведомството. Още: Успешна мисия: Приключи операцията по придвижването на танкера "Кайрос" до Бургаския залив

При извършения втори контролен оглед след вчерашната буря отново не е установено изтичане на петролни продукти от танкера "Кайрос", информират контролните органи. От "Морска администрация" уверяват, че се извършва постоянен мониторинг на състоянието на морската вода с цел да се предотвратят замърсявания.

Припомняме, че танкерът "Кайрос" беше ударен от морски дрон, който причини пожар и блокира двигателите му. Той беше изоставен от турски влекач край Ахтопол, откъдето след специална морска операция беше изтеглен до Бургаския залив. Предстои танкерът отново да бъде изтеглен към Турция, където ще бъде предаден за скрап. Още: Собственикът на “Кайрос“ си плати