Танкер от руския "сенчест флот" замърсява Черноморието ни с нефт: Сателитни снимки го доказват, а за властите теч няма

Сателитен анализ на „Грийнпийс“ – България установи десетки нефтени петна в непосредствена близост до санкционирания танкер „Кайрос“, част от руския "сенчест флот", който от месеци е закотвен пред пристанището на Бургас. Наблюденията показват повтарящ се модел на замърсяване в периода от края на април до края на юли 2026 г. и пораждат сериозни съмнения, че корабът е източник на многократно замърсяване с нефтопродукти в Черно море – въпреки твърденията на властите, че такова няма.

Най-ранната следа - на 26 април, последните засечени - в средата на юли

Анализът се базира на изображения от сателитните платформи Sentinel-1, Sentinel-2 и PlanetScope. Най-ранната следа е регистрирана на изображение от 26 април 2026 г.

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Снимка: Sentinel-2, "Грийнпийс"-България

Последващи сателитни данни показват нови петна на 14 май, както и на 14, 15, 17, 19 и 21 юли.

Снимки: Sentinel-1/Sentinel-2/PlanetScope, "Грийнпийс"-България

Съвпадението между радарните и оптичните изображения показва многократна поява на петна с форма и поведение, характерни за нефтопродукти на морската повърхност, в непосредствена близост до кораба. За окончателното установяване на техния произход са необходими допълнителни проверки, включително чрез химичен анализ на проби и обследване на място.

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Какво се знае за кораба "Кайрос"?

Корабът „Кайрос“ е санкциониран от Европейския съюз и Великобритания заради превоз на руски петролни продукти в нарушение на наложените ограничения.

През ноември 2025 г. корабът беше повреден при атака с морски дрон в турски води, след което турски влекач го остави на свободен ход до българските териториални води. Последва спасителна операция, след която корабът беше закотвен недалеч от пристанище Бургас. Там остава и до днес.

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Множество сигнали за замърсяване. Властите твърдят, че теч няма

На 22 юли бяха подадени множество сигнали за замърсяване в района на Южното Черноморие, по-конкретно в районите на Поморие и Сарафово. Изпълнителна агенция „Морска администрация“ съобщи за петна във водата около кораба, но не установи активен теч. При направения обход в радиус от 1,5 морски мили са открити оцветени петна, които са третирани с дисперсант, обявиха от агенцията.

При извършен втори контролен оглед отново не е установено изтичане на петролни продукти от танкера "Кайрос", информираха контролните органи. От "Морска администрация" уверяват, че се извършва постоянен мониторинг на състоянието на морската вода, с цел да се предотвратят замърсявания.

Според „Грийнпийс“ – България липсата на констатиран теч в конкретния момент не дава обяснение за многократно регистрираните през последните месеци сателитни следи, а те изискват задълбочено разследване.

„С висока степен на увереност можем да кажем, че петната са от нефтопродукти. „Кайрос“ е тревожно предупреждение за цената на зависимостта ни от изкопаеми горива. От старите петролни танкери на незаконния руски "сенчест флот" до новите газови сондажи логиката остава същата – печалбите и политическото влияние остават за корпорации, олигарси и диктаторски режими, а щетите са за глобалния климат, за Черно море и за хората, които зависят от него за препитанието си. Докато не ограничим зависимостта си от нефт и газ, ще продължаваме да излагаме нашето море на огромен риск“, заяви Мартин Томов, координатор в „Грийнпийс“ – България.

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