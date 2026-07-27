Спорт:

Танкер от руския "сенчест флот" замърсява Черноморието ни с нефт: Сателитни снимки го доказват, а за властите теч няма

27 юли 2026, 13:28 часа 1021 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
Танкер от руския "сенчест флот" замърсява Черноморието ни с нефт: Сателитни снимки го доказват, а за властите теч няма

Сателитен анализ на „Грийнпийс“ – България установи десетки нефтени петна в непосредствена близост до санкционирания танкер „Кайрос“, част от руския "сенчест флот", който от месеци е закотвен пред пристанището на Бургас. Наблюденията показват повтарящ се модел на замърсяване в периода от края на април до края на юли 2026 г. и пораждат сериозни съмнения, че корабът е източник на многократно замърсяване с нефтопродукти в Черно море – въпреки твърденията на властите, че такова няма.

Най-ранната следа - на 26 април, последните засечени - в средата на юли

Анализът се базира на изображения от сателитните платформи Sentinel-1, Sentinel-2 и PlanetScope. Най-ранната следа е регистрирана на изображение от 26 април 2026 г.

Още: Съмнителен кораб край бреговете ни: Какво знаем за мазутните петна по Южното Черноморие? (САТЕЛИТНА СНИМКА)

Снимка: Sentinel-2, "Грийнпийс"-България

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последващи сателитни данни показват нови петна на 14 май, както и на 14, 15, 17, 19 и 21 юли.

Снимки: Sentinel-1/Sentinel-2/PlanetScope, "Грийнпийс"-България

Съвпадението между радарните и оптичните изображения показва многократна поява на петна с форма и поведение, характерни за нефтопродукти на морската повърхност, в непосредствена близост до кораба. За окончателното установяване на техния произход са необходими допълнителни проверки, включително чрез химичен анализ на проби и обследване на място.

Още: Собственикът на “Кайрос“ си плати

Какво се знае за кораба "Кайрос"?

Корабът „Кайрос“ е санкциониран от Европейския съюз и Великобритания заради превоз на руски петролни продукти в нарушение на наложените ограничения.

През ноември 2025 г. корабът беше повреден при атака с морски дрон в турски води, след което турски влекач го остави на свободен ход до българските териториални води. Последва спасителна операция, след която корабът беше закотвен недалеч от пристанище Бургас. Там остава и до днес.

Още: Успешна мисия: Приключи операцията по придвижването на танкера "Кайрос" до Бургаския залив

Множество сигнали за замърсяване. Властите твърдят, че теч няма

На 22 юли бяха подадени множество сигнали за замърсяване в района на Южното Черноморие, по-конкретно в районите на Поморие и Сарафово. Изпълнителна агенция „Морска администрация“ съобщи за петна във водата около кораба, но не установи активен теч. При направения обход в радиус от 1,5 морски мили са открити оцветени петна, които са третирани с дисперсант, обявиха от агенцията.

При извършен втори контролен оглед отново не е установено изтичане на петролни продукти от танкера "Кайрос", информираха контролните органи. От "Морска администрация" уверяват, че се извършва постоянен мониторинг на състоянието на морската вода, с цел да се предотвратят замърсявания.

Според „Грийнпийс“ – България липсата на констатиран теч в конкретния момент не дава обяснение за многократно регистрираните през последните месеци сателитни следи, а те изискват задълбочено разследване.

„С висока степен на увереност можем да кажем, че петната са от нефтопродукти. „Кайрос“ е тревожно предупреждение за цената на зависимостта ни от изкопаеми горива. От старите петролни танкери на незаконния руски "сенчест флот" до новите газови сондажи логиката остава същата – печалбите и политическото влияние остават за корпорации, олигарси и диктаторски режими, а щетите са за глобалния климат, за Черно море и за хората, които зависят от него за препитанието си. Докато не ограничим зависимостта си от нефт и газ, ще продължаваме да излагаме нашето море на огромен риск“, заяви Мартин Томов, координатор в „Грийнпийс“ – България.

Още: Мазутът по плажовете е "стар": Морска администрация не е засякла сателитни данни за нефтен разлив във водите ни

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Черно море Грийнпийс нефтено петно война Украйна замърсяване на водата руски сенчест флот Грийнпийс България танкер Кайрос
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Бургас
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес