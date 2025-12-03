Спорт:

03 декември 2025, 15:21 часа 444 прочитания 0 коментара
И в Бургас: Ще плащат за градски транспорт с банкова карта

Пътниците в градския транспорт в Бургас ще могат да заплащат пътуването си с безконтактни дебитни и кредитни банкови карти. Новата услуга се въвежда от 8 декември от общинския превозвач "Бургасбус", съобщиха от дружеството.

Всички автобуси, обслужващи градската транспортна схема, вече са оборудвани с устройства, които валидират пътуването при приближаване на банкова карта. Процедурата е идентична с настоящото валидиране чрез пластик карти или QR код, генериран на смарт телефон. Освен карта, пътниците могат да използват и други устройства, като мобилен телефон или часовник. Четците са разположени във валидаторите срещу втората врата на превозните средства.

Плащането с банкова карта е еквивалент на еднократния билет, закупуван в автобуса. Цената на едно пътуване, платено по този начин, е 1,50 лв. (0,77 евро), като от 1 януари цената на едно пътуване ще е 0,80 евро (1,56 лв.). Валидирането е автоматично в момента на покупката. Контролът ще се извършва чрез нови устройства, предоставени на кондуктори и проверители.

От дружеството уточняват, че системата за плащане с банкови карти напълно отговаря на изискванията за защита на данните на картодържателите.

Спасиана Кирилова
