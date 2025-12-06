Рязанската петролна рафинерия бе поразена за 9-и път тази година, руски въздушни атаки раниха цивилни в Украйна (ВИДЕО)

Украински дронове атакуваха петролната рафинерия в Рязан за девети път тази година, изчисли руският опозиционен Telegram канал ASTRA. В нощта на 5 срещу 6 декември жители на Рязан и околния регион съобщиха за експлозии. Губернаторът добави, че в резултат на това са избухнали пожари, но няма жертви. Един от моментите на атаката обаче е запечатан на видео от очевидци и според анализ повредата е точно в нефтопреработвателната рафинерия.

Пожарът е бил на разстояние от 500 до 800 метра от мястото на заснемане. Вероятната зона на пожара е отбелязана в червено на картата по-долу:

Още: Украйна атакува завод в окупираната Луганска област, пак удари Рязанската рафинерия (ВИДЕО)

Нефтопреработвателният завод в Рязан, с проектен капацитет от 17,1 милиона тона нефт годишно, е една от най-големите рафинерии в Руската федерация. Тя произвежда бензин А-92/95/98/100, дизелово гориво, реактивно гориво TS-1, втечнени газове и други нефтопродукти. Рафинерията произвежда средно 840 000 тона авиационен керосин годишно и участва в снабдяването на руските военновъздушни сили.

Още: След украински удари в Чечения: Кадиров заплаши Украйна със "суров отговор" (ВИДЕО)

Според ASTRA това е най-малко деветият удар срещу нефтопреработвателния завод в Рязан от началото на 2025 г. Тази оценка се основава на собствени ексклузивни данни на редакционната колегия, OSINT анализ, т.е. с отворени източници, и официални изявления на руските и украинските власти.

The Ryazan Oil Refinery has been struck by Ukrainian drones. Footage confirms UAVs struck one of the oil processing units.



Good night! pic.twitter.com/tPnxuE9vYf — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 5, 2025

"Безпилотни летателни апарати бяха свалени от противовъздушната отбрана над региона на Рязан. Отломки паднаха в няколко района на Рязан. Пожарът беше бързо потушен. Няма ранени или сериозни щети, а имуществените щети се оценяват. Службите за спешна помощ работят на мястото на инцидента", написа снощи регионалният губернатор.

Местни жители също съобщават, че дрон е ударил жилищна сграда и нефтопреработвателно предприятие.

Explosions are reported in Ryazan, Russia. pic.twitter.com/loiv12ZJRk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 5, 2025

Свалените дронове над Русия

Общо 116 украински дрона са били свалени над Русия през нощта, съобщи Министерството на отбраната в Москва: 29 са летели над региона на Рязан, 27 - над региона на Воронеж, 23 - над региона на Брянск, 21 - над региона на Белгород, 6 - над региона на Твер, 3 - над региона на Курск, 3 - над региона на Липецк, 2 - над региона на Тамбов, 1 - над региона на Тула и 1 - над Орловска област, се казва в изявлението.

Още: Ген. Сирски: Русия продължава офанзивата си, използвайки мирните преговори като прикритие

Руски атаки срещу Украйна

Русия отвърна с въздушни нападения - трима души са ранени в Киевска област. В район Вишгород жена, родена през 1979 г., е хоспитализирана в местна болница. Тя е с рани от шрапнел по ръката, гърдите и гърба, както и със затворена травма на шийния прешлен. Друга 40-годишна жена е получила разкъсване на бузата. Медицинска помощ е била оказана на място, без да се налага хоспитализация. Във Фастов е бил ранен мъж, роден през 1983 г. Хоспитализация не се налага, съобщи ръководителят на областната администрация.

Четирима души са ранени в резултат на руски атаки в региона на Запорожие за един ден, съобщиха местните власти. А 11-годишно момче е ранено при руска атака срещу Никопол в Днепропетровска област.

„Врагът предприе масивна атака срещу региона през нощта. В Днипро избухнаха няколко пожара. Сред повредените сгради е и частен дом. Пожар избухна и в община Зеленодолск, Кривой Рог, като повреди инфраструктурата. Удар с безпилотен летателен апарат в Павлоград предизвика пожар в гараж и пристройка. Руснаците обстреляха и район Никопол. Тежка артилерия и FPV дронове бяха насочени към общините Мировска, Покровска и Марганец, както и към самия Никопол. В Никопол беше ранено 11-годишно момче. То получи необходимата помощ. Три местни къщи, стопански постройки и електропровод бяха повредени в района. От вечерта силите за противовъздушна отбрана са свалили 40 вражески дрона над региона на Днепропетровск", написа ръководителят на регионалната военна администрация.

Още: Украинският генщаб потвърди осми успешен удар за годината по петролната рафинерия в Рязан (ВИДЕО)