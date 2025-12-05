Бургас е на крачка от откриването на филиал на Лесотехническия университет

Лесотехническият университет съвсем скоро може да има свой филиал в Бургас. Ръководството на университета, в лицето на ректора доц. д-р Христо Михайлов и заместник-ректорите проф. Елена Драгозова, проф. Петър Антов и проф. Калин Христов, проведе работна среща с кмета на Бургас Димитър Николов и с екипа на експертната група за акредитиране на филиала. Поводът за срещата е именно възможността да бъде разкрит филиал на ВУЗ-а в Бургас.

Откриването на филиала ще допринесе за развитието на регионалното образование, ще подобри достъпа до образование за студенти от Югоизточна България и сътрудничеството с местния бизнес.

Темата за необходимостта от разкриване на филиал на ЛТУ в Бургас бе повод и за среща в заседателната зала на Община Бургас със заинтересовани потребители на кадри и представители на обществени институции. На нея бе споделено мнението на потребителите на кадри и потенциалните кандидат студенти с представителите на експертната група на НАОА по акредитация на филиала.

Домакин на срещата бе кметът Димитър Николов, като на срещата присъстваха още областният управител Владимир Крумов, зам.-кметът по образование, здравеопазване и социални дейности Михаил Ненов, директорът на дирекция „Образование“ към Община Бургас Катя Мишева, зам.-ректорите на ЛТУ проф. Драгозова и доц. Христов, деканът на Факултет „Горско стопанство“ доц. Стоянов, както и доц. Рангелов и доц. Кузманова.

В срещата участие взеха представители на средни общообразователни и специализирани гимназии от Бургас и близките области, представители на браншови и стопански организации, държавни и общински структури от горското стопанство и горската промишленост.

Всички участващите изразиха безрезервна подкрепа за откриването на филиал на ЛТУ в Бургас и предоставяне на стипендии за студенти, както и необходимостта от създаване на образователна инфраструктура и образователни възможности за младите хора, с цел задържането им в община Бургас и утвърждаването на града като образователен и научен център.