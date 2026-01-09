Пет проекта, които надграждат бъдещето на Бургас

Община Бургас представи пет мащабни проекта, които ще допринесат за по-добрата визия на града и ще надградят дългосрочната стратегия за устойчивото му развитие. Проектите се реализират по Програма „Развитие на регионите 2021–2027“ и са на обща стойност близо 34 милиона евро. Те обхващат ключови сфери като образование, здравеопазване, социални дейности, устойчива градска среда, транспортна безопасност и икономическа активност.

Проектите бяха представени в детайли от заместник-кметовете Весна Балтина “ Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“ и Чанка Коралска „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ , които подчертаха, че инвестициите са насочени към създаване на по-привлекателна, интелигентна и зелена градска среда, по-висока енергийна ефективност, по-качествени услуги за гражданите и по-добра адаптация към климатичните предизвикателства.

Първият проект е насочен към изграждане на устойчива и интелигентна градска инфраструктура, която да насърчава активния и здравословен начин на живот, както и модерното образование. В рамките му ще бъдат изпълнени мерки за енергийна ефективност в сградата на Немската езикова гимназия „Гьоте“, ще се обновят дворове и спортни пространства, включително спортна зала „Бойчо Брънзов“, както и ще се създадат зелени и транспортно свързани зони в комплекс „Зорница“ и кв. Сарафово. Проектът обединява градската среда, крайбрежието и езерните зони с фокус върху качеството на живот.

Вторият проект предвижда изграждането на иновативен, високотехнологичен академичен център, който ще интегрира съвременни образователни и технологични инициативи. Целта е да се повиши качеството на висшето образование и да се подкрепи устойчивото икономическо развитие на Бургас. Центърът ще включва учебна, обучителна и спортна инфраструктура, научни лаборатории и пространства за съвместна работа, както и зарядна инфраструктура за електрически превозни средства.

Третият проект е насочен към подобряване на здравеопазването и социалната подкрепа в общината. Той включва създаване на нови социални услуги за хора с деменция и техните семейства, обновяване и оборудване на Домa за стари хора „Цвета и Анка Върбанови“, мобилна социално-здравна подкрепа, както и модернизация на медицинската апаратура в УМБАЛ Бургас. Предвидено е и изграждане на писта за пожароприложен спорт, която ще подкрепи физическата активност и обучението на деца и младежи.

Четвъртият проект е фокусиран върху интелигентната градска инфраструктура за устойчив транспорт и повишаване на пътната безопасност. В рамките му ще бъдат доставени нови електробуси, ще се изградят публични зарядни станции, ще бъде създаден регионален център по пътна безопасност и ще се модернизират системите за управление на трафика. Очакваният ефект е намаляване на вредните емисии, по-комфортно придвижване и по-сигурна пътна среда.

Петият проект цели да подкрепи икономическата активност в Бургас чрез подобряване на инфраструктурата и условията за бизнес. Той предвижда рехабилитация и развитие на улица „Крайезерна“, изграждане на велосипедна инфраструктура и съвременни комуникации, както и създаване на нови многофункционални пространства в Индустриалния и логистичен парк и Свободната безмитна зона. Чрез тези мерки общината цели да привлече инвестиции и да създаде по-добри условия за развитие на местната икономика.

От Община Бургас подчертаха, че петте проекта са взаимно свързани и представляват цялостен пакет от инвестиции, които ще допринесат за по-добър, по-зелен и по-устойчив град, ориентиран към хората и бъдещето.