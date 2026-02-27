Ето кои кандидати за управител на детската болница в Бургас продължават напред

Четирима от петимата кандидати за управител на МБАЛДБ „Света Анастасия“ продължават надпреварата в конкурса. Това стана ясно днес, 26 февруари, след като в присъствието на всички кандидати бяха отворени подадените предложения. След обстоен преглед на документите стана ясно, че на изискванията за участие в конкурса отговарят д-р Венцислав Димов, д-р Тома Томов, д-р Благомир Здравков и Димитър Помаков. Донка Желева не бе допусната до следващия етап, тъй като не притежава необходимото медицинско или икономическо образование, каквото е изискването за участие.

Предстои Комисията за избор на управител с председател общинският съветник и председател на Постоянната комисия по здравеопазване д-р Лидия Стефанова, секретар Златина Георгиева – главен юрисконсулт на Община Бургас и членове: д-р Георги Паздеров - директор РЗИ Бургас, д-р Жени Стоичкова – председател РК на БЛС Бургас и проф. д-р Цветомир Луканов – ръководител на Клиниката по детска кардиохирургиа на Университетска болница Хайделберг, Германия да се запознае и оцени представените проекти за Програма за управление на Болницата. Единствено кандидатите, получили средна оценка над 4.50 ще бъдат допуснати до събеседване с Комисията.

След приключване на работата си, Комисията ще представи избрания кандидат и ще предложи на ОбС Бургас да утвърди направения от нея избор.

ЗА КАНДИДАТИТЕ:

Д-р Венцислав Димов е завършил медицина през декември 2014 г. в Плевен. От юли 2015 г. започва специализация по Анестезиология и интензивно лечение във ВМА. Участвал е във военни мисии зад граница. Лекар с над 10 г. опит в университетски, военни и специализирани лечебни заведения. Притежава професионална квалификация Здравен мениджмънт.

Д-р Тома Томов завършва медицина в Медицински университет София през 2008 г. , Има специалности по инфекциозни болести и Клинична лаборатория. Работил е в катедра "Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина" на МУ- София, в Отделение за пациенти с имунна недостатъчност в Специализираната болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести „Проф. Ив. Киров“. От 2016 г. е част от екипа на Клинична лаборатория и клинична фармакология в УМБАЛ "Александровска". От март 2020 г. е началник на Инфекциозното отделение за лечение на пациенти с Covid-19 и главен секретар на лечебно заведение. Бил е два пъти зам. министър на здравеопазването в служебните кабинети на Ст. Янев и Г. Донев. Преподавател в МУ София, притежава професионална квалификация Здравен мениджмънт.

Д-р Благомир Здравков е анестезиолог-реаниматор, специалист по авиационна медицина. Завършва медицина в Медицински университет София през 2009 г. Работил в УМБАЛ Св.Анна София, УМБАЛ Александровска, УМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ, Национална кардиологична болница София, УМБАЛСМ „Пирогов“. От април 2021 г. е изпълнителен директор на Специализираната болница за активно лечение по детски болести „Проф. Иван Митев“. Хоноруван преподавател в Катедра по педиатрия, МУ София. Магистър по здравен мениджмънт.

Димитър Помаков е магистър по технология на машиностроенето и металите и магистър по икономика и организация на производството и управлението в промишлеността. Притежава придобито право на специалист по икономика на здравеопазването към МУ София. Бил е директор на Обединена районна болница Търговище и управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ гр. Елхово.