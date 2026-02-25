Тийнейджър с криминално минало преби свой връстник в Бургас

15-годишно момче пострада при сбиване със свой връстник. Инцидентът е станал в петък (20 февруари) в двора на СУ „Димчо Дебелянов” в Бургас. Информацията за случая беше потвърдена от Областната дирекция на МВР в града.

За насилието

Двамата младежи се скарали около 19:00 ч. в двора на учебното заведение, след края на учебните занятия. Единият от тях, известен с прякора "Гумата", който вече има криминално досие, започнал да нанася удари на своя връстник. Вследствие на побоя пострадалият е бил приет в противошоковата зала на УМБАЛ-Бургас с фрактура на носа, разкъсна рана в областта на лявото око, разбита уста и счупен зъб.

След медицинска обработка на раните момчето е освободено за домашно лечение, съобщи Нова телевизия.

Пристигналите на място екипи на полицията са разпитали свидетелите на сбиването, а агресивният младеж е бил задържан за срок до 24 часа. По случая вече е образувано досъдебно производство.

От полицията в морския град отказват официален коментар поради факта, че участниците в инцидента са непълнолетни.