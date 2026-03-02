Община Бургас с нова стъпка за разрешаване на проблема с водоснабдяване на Остриците

Община Бургас с нова важна стъпка за разрешаване на проблема с водоснабдяването на селищните образувания „Острица 1“ и „Острица2“. В момента се определя окончателното трасе на водопроводите и се уточняват местата за нови водонапорни резервоари и помпени станции. Така ще стане ясна стойността на инвестицията, а Община Бургас ще може да кандидатства за финансиране и да пристъпи към реални строителни дейности. Двете селищни образувания стават все по-населени и много хора предпочитат да живеят там целогодишно.

Ето и хронология на 9-годишните усилия на местната администрация да урегилира „Остриците“:

Първите стъпки започват още през 2018 година. Тогава Общинският съвет дава разрешение за изработването на цялостен Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР), който предвижда нови обслужващи улици, обособяване на квартали и инфраструктурни коридори. Планът обхваща с.о. „Острица 1“ и с.о. „Острица 2“ в землищата на кв. „Банево“ и с. Миролюбово.

През 2020 година е сключен договор за изработването на проекта. На 2 ноември 2020 година е проведено обществено обсъждане на изготвения предварителен проект. 31 са възраженията, които тогава са постъпили. Част от тях са уважени и се налага проектът да се преработи, за да не се засягат вече съществуващи сгради при изграждането на улиците. Следват още срещи с ползвателите на имоти, тъй като част от тях трябва да преместят оградите си.

През месец май 2021 година се провежда ново обществено обсъждане.

През август 2021 година частично коригираният втори проект на ПУП-ПУР е предоставен за съгласуване. „Електроразпределение Юг“ ЕАД прави това през 2023 година, а ВиК Бургас през 2024 година.

Така на 29 юли 2025 година Общинският съвет одобрява изготвеният ПУП-ПУР. Той влиза в сила на 17 декември 2025 година.

Това е ключов етап, който дава възможност да започне работата по реалното инженерно проектиране, необходимо за реконструкция и изграждане на нови водопроводни съоръжения.