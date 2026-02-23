Аутопсия разкри причината за смъртта на 16-годишния плувец в Бургас

Гръдна аневризма е причината за смъртта на 16-годишния Емил Раковски - състезател по плуване от Национален спортен клуб "Олимп". Това е показала аутопсията, съобщиха от клуба на официалната си страница във Facebook. Гръдната аневризма е опасно разширение на най-големия кръвоносен съд в гръдния кош, което често протича без симптоми, докато не достигне критичен размер или не се разкъса.

Десетокласникът от софийската Национална финансово-стопанска гимназия издъхна вчера сутринта в общинския плувен комплекс "Парк Арена ОЗК" в Бургас по време на международно състание. От полицията в морския град съобщиха, че по време на загрявката във водата - минути преди 9 часа - на тийнейджъра му прилошало и изгубил съзнание. 16-годишният Емил е изваден от водата от треньорите, но близо едночасовите усилия на лекарите останали без резултат и той починал.

"С дълбока тъга приемаме загубата на наш съотборник! Отиде си приятел, талант и състезател. Изразяваме най-искрените си съболезнования към семейството и най-близките на Емил Раковски. След огромна трагедия като тази животът ни не може просто да продължи по обичайния начин. Всички тренировки на абсолютно всички групи в НСК "Олимп" днес се отменят", написаха от ръководството на клуба. Още: Дете почина по време на плувен турнир в Бургас

Треньорите на починалото момче допълниха, че с разрешение на родителите на Емил днес от 19 ч. на външните игрища в "Овергаз Арена" ще се проведе бдение.

"На него ще си кажем "Сбогом" с нашия приятел. Всеки, който желае да запали свещичка за нашия съотборник и да покаже уважение към близките му, е добре дошъл. За всички желаещи плувци, родители, треньори и неговите съотборници ще предоставим грижите на психолог", допълват от НСК "Олимп".

От клуба пишат още, че всеки, който желае да подкрепи семейството на 16-годишния ученик за обезпечаване на разходите по погребението, може да го направи по следния начин:

Банкова сметка:

Йордан Раковски

BG51UNCR70001515303761

Същевременно кметът на Бургас Димитър Николов изказа своите съболезнования на родителите на 16-годишния Емил.

"Трудно се намират думи, когато си отива дете. Дете, което беше на прага на своя живот и правеше първите си уверени стъпки в него. Вместо да се радваме на спортните постижения на младите плувци, ние всички бяхме потресени от неочакваната загуба на едно 16-годишно момче. Искам да изкажа най-искрените си съболезнования на семейството и приятелите като родител. В този непоносимо тежък момент моите мисли са с тях. Сили на родителите и мир на душата на едно младо момче, което ни напусна толкова рано."