Община Бургас стартира нова сесия за подкрепа на предприемачи и млади иноватори

От 10 март Община Бургас обявява началото на нова сесия за 2026 година за набиране на проектни предложения за подпомагане на стартиращи предприятия, насочени към развитието на местната предприемаческа екосистема. Инициативата има за цел да предостави реална възможност на новосъздадени фирми, творчески екипи и ученици на територията на общината да превърнат иновативните си идеи в устойчив бизнес с пряка полза за жителите на Бургас.

Кой може да кандидатства?

Програмата е насочена към широк кръг от участници, които желаят да стартират или развият дейност на територията на Община Бургас:

• Физически и юридически лица (микро- и малки предприятия), регистрирани по Търговския закон до 3 години преди датата на кандидатстване;

• Екипи от минимум две физически лица, обединени около обща бизнес идея;

• Ученици от Бургас на възраст над 16 години, които правят първите си стъпки в предприемачеството.

Комплексна подкрепа за успех

Община Бургас предоставя не само финансова, но и логистична и експертна подкрепа за одобрените проекти.

Подкрепата за стартиращи предприятия включва една или комбинация от следните дейности:

• Директно финансиране – еднократно подпомагане в размер до 2 556,46 евро (5 000 лв.) за покриване на до 50% от стойността на проекта;

• Пълно финансиране за ученически екипи – до 2 556,46 евро (5 000лв.), без изискване за самоучастие;

• Менторство и обучение – консултации, обучения и специален 3-месечен пакет от услуги за разработване на професионален бизнес план, включително достъп до офис пространство, технически и логистични ресурси.

Критерии за допустимост

Основно изискване е проектите да се реализират за първи път на територията на Бургас и да предлагат практически решения за икономически, социални или екологични предизвикателства в региона.

Краен срок и оценка

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 13 април 2026 г.

Всички постъпили предложения ще бъдат разгледани от Постоянната комисия към Общински съвет - Бургас, която ще оцени тяхната устойчивост и принос към икономическото развитие на общината.

Кандидатстване

Кандидатстването се осъществява изцяло онлайн чрез попълване на електронен формуляр, достъпен на официалния сайт на ДЗЗД „Бизнес инкубатор – Бургас“.

Подробна информация относно условията и изискванията за кандидатстване можете да откриете на следния линк: https://business-burgas.com/startirane-na-predpriyatie/

За допълнителни въпроси и съдействие: на телефон 0887 848 238 или на електронна поща: incubatorbs@abv.bg