Първият и последен филиал на НАТФИЗ извън столицата откри тържествено първата си учебна година в Бургас

Откриването на първия филиал на Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ в Бургас събра на тържествена церемония в Културен дом НХК академичното ръководство, представители на местната власт и духовенството, преподаватели, студенти и гости. В приветственото си слово, прочетено от зам.-ректора проф. Пенко Господинов, ректорът на НАТФИЗ проф. Мирослав Дачев подчерта, че създаването на филиала е резултат от обща воля и дългогодишни усилия: „Успяхме в последния момент, защото не бяхме сами, а с нас през цялото време бе и Божията промисъл. Тази голяма цел обедини много хора и институции – и днес тя е факт.“

В своето слово ректорът се обърна пряко към студентите от първия випуск: „Не забравяйте, че вие вече сте първи. Вие сте началото, вие сте основата. Какъв престиж има НАТФИЗ оттук насетне в този град ще се мисли и говори и заради вас. Имате тази висока и отговорна мисия. Нека бъдем на висота и да защитим името на Академията.“ В края ректорът призова младите актьори да ценят времето и вдъхновението: „Животът е устроен мъдро и в него има време за всичко. Има време за мъдрост, знания и умения, но има време и за наслада. Ако сте уморени да слушате гласа на своите преподаватели, вслушайте се в гласа на морето. Той е вечен и няма да ви подведе.“

Кметът на Бургас Димитър Николов определи деня като „изключително вълнуващ“. Той припомни, че според Националната агенция за оценяване и акредитация това ще бъде последният филиал на НАТФИЗ в страната: „Буквално ми казаха – кмете, имаш късмет, хвана последния вагон, последното купе на последния влак. И благодаря, че всичко това се случи в Бургас.“ Той подчерта, че „щастлив е градът, когато има възможност да създава условия да се развиват млади таланти“ и припомни, че студентите ще учат „буквално на брега на морето, в една вдъхновяваща среда, която сама по себе си е сцена“. Николов припомни и имената на Георги Калоянчев, Апостол Карамитев, Моню Монев и Мария Бакалова като част от богатата театрална и филмова традиция на града, след което подари на ректора на академията статуетка на св. Николай Чудотворец – покровителя на Бургас.

Доцент Лора Мутишева, декан на Факултета за сценични изкуства, определи старта на първия клас по актьорство като „чудо“. „Първият учебен ден в първата учебна година на първия клас на филиала на НАТФИЗ Бургас започна с час по правоговор, между другото", каза тя и допълни: "Това, което се случи днес сутринта, освен че е събитие, е и чудо. Ние сме хора на изкуството и парадоксално, сме свикнали с чудеса, но не бяхме свикнали институции като Община Бургас и Общинският съвет да ги подкрепят така безпрекословно.“

Ръководителят на филиала доц. Александър Манджуков благодари за подкрепата и заяви: „Ключовата дума при нас трябва да бъде партньорство. Няма да е лесно, но не е и трудно. Не знам какво ни чака, ще разберем по пътя – заедно“, след което допълни, че е роден и израснал в Бургас, а може би и бъдещ завърнал се негов гражданин.

Зам.-ректорът проф. Пенко Господинов, който ще бъде и художествен ръководител на първия випуск в Бургас, заяви, че приема тази роля със съзнание за дълбока отговорност и с чувство на дълбоко смирение. Преди да представи студентите от курса той обяви и имената на колегите, с които заедно ще се опитат да реализират високите стандарти, които академията има. Сред тях са гл. ас. Тея Сугарева, ас. Дамян Тенев, доц. Лора Мутишева, гл. ас. Надежда Панайотова, проф. д-р Велимир Велев с ас. Ивайло Димитров, Елица Костадинова, Милена Добрева, Петя Иванова и доц. Александър Манджуков.

Церемонията започна с молебен за успеха на новия филиал, отслужен от Сливенския митрополит Арсений, който подари на академията икона на св. Йоан Предтеча. „Талантът е дар Божий. Ако животът на свещеника е евангелие за народа, то примерът, всеотдайността и постоянството на талантите, които ще се обучават тук, са магнетизъм и преди всичко пример за подражание на младото поколение“, каза владиката. Митрополитът допълни: „В България днес се нуждаем от много добри примери, защото лошите примери са много. А студентите в НАТФИЗ винаги са били и ще останат добри примери за младото поколение. То гледа талантите и на сцената, и филмовите артисти от екрана, и подражава на техния начин на живот. Затова, скъпи студенти, бъдете постоянни, всеотдайни, трудолюбиви и ученолюбиви, и развивайте вашия талант, който ви е даден от Бога.", Тържественото откриване продължи с концерт на Волена Апостолова, възпитаник на академията от класа на проф. Пламен Марков.

Източник: БТА