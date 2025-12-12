Състезателни двойки от 32 държави идват в Бургас

53 състезателни двойки от 32 държави ще участват в предстоящото Европейско първенство по стандартни танци, което ще се проведе в Бургас.

Организатор на надпреварата е КСТ „Бургас“. Подробности за състезанието съобщиха на пресконференция председателят на клуба Явор Вълчев, зам.-кметът по туризъм и спорт Манол Тодоров и началникът на отдел „Спорт“ Веселина Деведжиева.

Надпреварата стартира на 13 декември в спортна зала „Арена Бургас“. Първият кръг започва от 15:00 часа, а церемонията по официалното откриване ще се състои от 19:30 часа.

Големи надежди страната ни възлага на състезателната двойка Ивелина Карчева и Артур Власенко.

„Отделно организираме международен турнир, който започва в 08:30 часа и за него има заявени 220 участия отделно от състезателните двойки. Смятам, че ще се получи голям и силен форум в сравнение с миналата година.“ каза Явор Вълчев.

Той допълни, че провеждането на Европейското първенство по стандартни танци в Бургас е получило подкрепата на всички водещи български клубове, които ще имат свои представители в надпреварата.

„В Бургас клубовете по танци си сътрудничат и това е много благоприятно за този спорт. Това е пътят, който трябва да следват всички останали.“, каза зам.-кметът Манол Тодоров.

Билети ще се разпространяват на касите на зала „Арена Бургас“, на Часовника и на операта.